Anticipazioni della quarta puntata di Noi, in onda Domenica 27 Marzo: Rebecca e Pietro faranno una scoperta “choc”.

Terminata questa terza puntata di Noi, che ha regalato al suo pubblico un colpo di scena incredibile, Domenica 27 Marzo andrà in onda la sua quarta puntata. E, da quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che anche questa sia totalmente imperdibile.

Remake italiano del famosissimo “This is us”, Noi racconta le vicende – distribuite in un arco temporale tra passato e presente – di due giovanissimi ragazzi: Pietro e Rebecca! Inizialmente due “semplici” fidanzati, molto presto i due piccioncini dovranno avere a che fare con tutto quello che la vita comporta. Non solo, quindi, diventeranno marito e moglie, ma anche genitori. Ciascuno dei loro figli, quindi, avrà problemi e “battaglie” da risolvere e Rebecca e Pietro sono sempre pronti a sostenerli. Detto questo, siete curiosi di sapere cosa accadrà nel corso della quarta puntata di Domenica 27 Marzo? Le anticipazioni.

Anticipazioni quarta puntata Noi: clamorosa scoperta!

Come tutte gli altri appuntamenti precedenti, anche la quarta puntata di Noi di Domenica 27 Marzo prevede due episodi totalmente imperdibili. Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

Nel primo episodio, intitolato La Baita, il pubblico di Noi vedrà un Pietro abbastanza sconsolato. E venuto a conoscenza di una verità troppo amara su suo madre, tanto da lasciarlo completamente senza parole. Non sappiamo ancora di che cosa si tratta, ma sembrerebbe proprio che il giovane resterà completamente sotto choc appena verrà a saperlo.

Le “sorprese”, però, sembrerebbero non essere affatto finite. Ne “La casa”- è proprio questo il titolo del secondo episodio in onda Domenica 27 Marzo di Noi – Rebecca e Pietro faranno un’ulteriore scoperta choc. La giovane, infatti, è incinta. E il medico li avviserà del sesso. Ebbene. A dispetto di quello che si aspettavano, la gravidanza di Rebecca non è affatto “unica”, bensì gemellare. Insomma, una scoperta davvero clamorosa. E che, com’è giusto che sia, lascerà senza parole i futuri genitori.

Insomma, ancora una volta, la puntata di Noi sarà totalmente imperdibile. Noi non vediamo l’ora che arrivi Domenica, voi?