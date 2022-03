Arianna Montefiori dice addio al vecchio taglio e cambia look: mai vista così

Arianna Montefiori dice addio al vecchio taglio e cambia look: l’attrice si mostra sui social e lascia i fan senza parole.

Arianna Montefiori è un’attrice di grande talento. E’ giovanissima, è nata a Roma nel 1994. Da piccola si è appassionata alla danza, diplomandosi in danza moderna e contemporanea presso il Teatro Greco Dance Company di Roma. Oltre alla passione per il ballo, nel 2016 ha iniziato a studiare recitazione.

E’ divenuta popolare nella primavera del 2017, quando ha interpretato Valentina Valpredi nella quarta stagione della serie Tv Che Dio ci aiuti, ruolo che ha ricoperto anche nella quinta stagione. In questi anni abbiamo avuto modo di vedere e apprezzare l’attrice anche in Don Matteo, L’Isola di Pietro, Il Paradiso delle signore. Arianna il 18 dicembre 2021 è convolata a nozze con Mattia Briga, cantante amatissimo che abbiamo conosciuto per la prima volta diversi anni fa ad Amici.

La celebrazione è stata ripresa sui social. L’attrice ha un grande seguito, e ha reso partecipi i suoi follower di uno dei giorni più importanti della sua vita. Ma spesso coinvolge i suoi fan pubblicando foto social. Qualche giorno fa li ha letteralmente spiazzati. L’attrice ha cambiato look. Siamo sempre stati abituati a vederla così, come nella foto in alto, ma questa volta ha deciso di sorprendere forse persino se stessa.

Arianna Montefiori cambia look: l’attrice si mostra sui social così e sorprende i fan

Bellezza da togliere il fiato e talento da vendere, Arianna Montefiori è un’attrice amatissima. Abbiamo avuto il piacere di vederla e apprezzarla in diversi film e serie televisive.

Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo è molto attiva sui social. Rende partecipi i suoi follower, dove sul suo canale social superano i 200 mila, pubblicando scatti e storie. Due giorni fa ha voluto condividere con loro una ‘novità. L’attrice ha deciso di stravolgere il suo look e ci ha dato letteralmente un taglio.

Ha pubblicato in successione delle foto in cui si è mostrata con la nuova acconciatura: così non l’abbiamo mai vista dato che in questi anni ha sempre portato i capelli ad una lunghezza media. “Cambiare fa bene! Nuovo taglio, vi piace? Io li amo!” ha scritto a corredo del post. Arianna Montefiori ha sorpreso i fan, si piace e a noi piace molto: è uno schianto anche con questo nuovo taglio.