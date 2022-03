Avete mai visto la mamma di Elettra Lamborghini? Due gocce d’acqua

Di Elettra Lamborghini conosciamo la bellezza, la simpatia, le canzoni e tanto altro: chi di voi ha mai visto la sua splendida mamma?

E’ nota per essere una delle ereditiere d’Italia, ma oltre all’importante cognome, di lei conquistano la bellezza e la spontaneità: Elettra Miura Lamborghini è un personaggio amatissimo sia in tv che sui social dove ha un seguito incredibile.

Nata il 17 maggio del 1994, è nipote di Ferruccio Lamborghini e figlia di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo. E’ la terzogenita di cinque figli; i suoi fratelli sono Ferruccio jr, Ginevra, Lucrezia e Flaminia.

Sappiamo che la bella ereditiera è dedita da anni alla musica ed ha partecipato anche al Festival di Sanremo in passato. Le sue canzoni dal sapore pop latino spopolano soprattutto come tormentoni estivi.

Molto richiesta in tv, Elettra ha partecipato a vari programmi tv sia in Italia che in Spagna (Gran Hermano Vip, Riccanza, Ex on the Beach, L’Isola dei Famosi, The Voice of Italy) rivestendo vari ruoli, da quello di conduttrice a quello di opinionista, da quello di conocorrente a quello di coach di canto. Oltre a suo marito, il dj Afrojack che ha sposato il 26 settembre del 2020 nell’incantevole scenario del Lago di Como, Elettra è molto legata alla sua famiglia. Avete mai visto sua mamma?

Chi è Luisa Peterlongo, mamma di Elettra Lamborghini

Molto riservata, Luisa Peterlongo è la moglie di Tonino Lamborghini e madre di Elettra. Essendo lontana dalle luci della ribalta, di lei non si sa molto nonostante la figlia la nomini spesso.

E’ noto però che ha sempre sostenuto sua figlia in ogni scelta, dalla carriera musicale all’intervento di chirurgia plastica al seno. Pare, però, che abbia chiesto ad Elettra di non ritoccarsi mai il viso.

Luisa adora gli animali ed ha due cagnolini. Dalle immagini postate sui social, si notano subito la sua eleganza e la sua bellezza. Inoltre, avete visto che somiglianza con la bella cantante?

Stessi occhi chiari, stessa espressione, lineamenti molto simili: Elettra è proprio uguale alla sua mamma!