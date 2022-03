A Beautiful arriva Summer: ha uno scopo ben preciso, colpo di scena nella soap opera americana; i segreti del nuovo personaggio.

Le puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sono ricche di colpi di scena, ma dall’America arrivano anticipazioni ancora più sconvolgenti. In quel di Los Angeles ci saranno tantissimi clamorosi ritorni, primo tra tutti quello dell’ex moglie di Ridge Forrester, la dottoressa Taylor Hayes. Arriveranno però, anche personaggi nuovi… o quasi!

Ben presto, infatti, vedremo a Los Angeles la bellissima Summer Newman. In Beautiful è un personaggio nuovo, ma qualcuno potrebbe già conoscerla… il motivo? Ve lo spieghiamo subito!

Summer Newman appare in Beautiful: l’avete riconosciuta? Chi è il nuovo personaggio

Summer Newman è una delle protagoniste di “The Young and The Restless”, che in Italia sarebbe Febbre d’amore. La soap, cugina di Beautiful, nel nostro Paese è stata cancellata da diversi anni, ma in America continua ad avere molto successo. E, spesso, tra le due soap c’è uno ‘scambio’ di personaggi! Attualmente, infatti, in Febbre d’amore c’è la nostra Sally Spectra, la pronipote della storica fondatrice della Spectra Fashion. Ed è proprio a causa sua che Summer arriverà a Beautiful! La donna, dirigente d’azienda, si troverà proprio in conflitti lavorativi con Sally e deciderà quindi di partire da Genoa City per Los Angeles, per indagare sulla vita e sul passato della sua rivale. Una rivale non solo in ambito lavorativo, ma anche sentimentale: Sally rappresenta una minaccia per la sua storia con Kyle.

È per questo motivo, quindi, che Summer si reca a Los Angeles ( e quindi a Beautiful!), per scoprire i segreti di Sally e capire fin dove la ragazza può spingersi per ottenere i suoi obiettivi. E, parlando con Flo, Summer scoprirà il piano diabolico attuato in passato da Sally per riconquistare Wyatt: fingersi malata e rapire Flo, legandola al termosifone. Come reagirà la Newman?

Non ci resta che attendere le prossime puntate. Sally, nella città immaginaria di Genoa City, è arrivata per tagliare i ponti col suo passato e con quanto ha ‘combinato’ a Beautiful. Riuscirà effettivamente a redimersi o uscirà di nuovo il suo lato ‘diabolico’?