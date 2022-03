Capelli in disordine e niente trucco: Jennifer Aniston meravigliosa al naturale

Capelli in disordine e niente trucco: Jennifer Aniston al naturale lascia i fan senza parole, è meravigliosa.

Attrice e produttrice cinematografica statunitense, Jennifer Aniston è conosciuta in tutto il mondo. E’ particolarmente nota per aver interpretato Rachel Green nella popolare sitcom televisiva Friends dal 1994 al 2004, ruolo che le è valso un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Questo è solo uno dei tanti ruoli portati in scena, ma ha recitato al cinema e in televisione. Ha recitato in numerosi film, come in Una settimana da Dio, Ti Odio, ti lascio, ti.. , Io e Marley, Cake, Come ti spaccio la famiglia, Il cacciatore di ex, La festa prima delle feste, Il destino di un soldato, Viglio una vita a forma di me, Mother’s Day e in tanti altri ancora sul grande schermo. Come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo anche lei ha un canale social seguitissimo, conta infatti oltre 39 milioni di follower. Le foto pubblicate non sono tantissime e anche le storie. Sembrerebbe che l’attrice non sia attivissima. Ma non manca comunque di condividere scatti e interagire con i suoi fan. Qualche settimana fa la Aniston si è mostrata in una foto che ha sorpreso. Capelli in disordine e niente trucco, così l’attrice è apparsa in questo scatto social che ha lasciato i fan senza parole: è uno schianto!

Jennifer Aniston, capelli in disordine e niente trucco: com’è l’attrice al naturale

Jennifer Aniston come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo e quindi del cinema e della televisione ha un profilo social. Lei è una star mondiale e il numero di follower supera i milioni.

Infatti sono oltre 39 milioni i seguaci sul suo canale, un numero impressionante che dimostra quanto sia amata. Non è attivissima, le foto condivise non sono tantissime e anche le storie. Qualche settimana fa l’attrice però ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Si è mostrata con i capelli in disordine e senza un filo di trucco.

Ecco la foto di cui parliamo, cosa notate? Ovviamente è uno schianto anche al naturale. La Aniston non si nasconde dietro filtri e dietro make up e si mostra in tutta la sua semplicità. Non ci sono grandi differenze, con il trucco o senza è bellissima.