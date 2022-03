Fiocco azzurro in arrivo: saranno genitori per la prima volta, dolcissimo annuncio

Fiocco azzurro in arrivo: i due amatissimi volti saranno genitori per la prima volta, il dolce annuncio arriva in “diretta” televisiva.

Dopo l’annuncio a sorpresa dell’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne, ne arriva un altro incredibile. “Aspettiamo un maschietto”, è proprio questo che l’amatissima coppia ha rivelato in “diretta” televisiva.

Ospiti nel corso dell’ultimissima puntata di Verissimo, che ha visto alternarsi dei personaggi davvero incredibili, la coppia ha raccontato ogni cosa su questo splendido momento che sta vivendo. A distanza di quasi 10 anni dall’inizio della loro splendida storia d’amore, i due giovanissimi ragazzi stanno per diventare genitori. E, come annunciato da Silvia Toffanin nello studio televisivo, è in arrivo un dolcissimo fiocco azzurro. Sapete di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Fiocco azzurro in arrivo: l’annuncio dolcissimo della coppia

Da quanto si apprende dal suo racconto fatto a Silvia Toffanin, la scoperta di questa prima gravidanza sia avvenuta un po’ per “caso”. Era esattamente il 30 Dicembre quando, dopo un ritardo abbastanza importante, la giovanissima ballerina ha chiesto al suo compagno di andare a comprare un test di gravidanza. Tutto avrebbe pensate, fuorché che dentro di sé ci fosse una nuova vita! Appena scoperto di essere in dolce attesa, ha rivelato di non avere avuto una buona reazione: “Egoisticamente ho pensato al lavoro. Ho pensato che non fosse il momento giusto, perché nel frattempo stiamo cambiando casa”.

Ad oggi, la giovanissima coppia si dice più che entusiasta e felice del fiocco azzurro che è in arrivo nella loro vita. “Mi rendo conto che non esiste mai il momento perfetto per programmare così bella, così speciale”, ha continuato a dire la futura mamma a Silvia Toffanin. Sapete di chi stiamo parlando? La risposta è davvero semplicissima: Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. I due giovanissimi ballerini di Amici sono una coppia da circa 9 anni e, tra qualche mese, diventeranno genitori per la loro prima volta.

Sapete come si sono conosciuti?

A svelare ogni cosa sul loro primo incontro, è stata proprio Giulia. Sembrerebbe che si siano conosciuti quasi 10 anni fa su un set e che la giovanissima ballerina abbia avuto da subito un colpo di fulmine per Marcello. “Ho pensato immediatamente che fosse la persona giusta”, ha detto. Ad oggi, sono innamoratissimi!

Tanti auguri ai futuri genitori!