Isola dei Famosi 2022,chi è Gustavo Rodriguez: età e curiosità sul padre di Belen, Cecilia e Jeremias; con quest’ultimo sarà concorrente nel reality.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo ad una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che partirà lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5. Come il GF Vip, anche il reality condotto da Ilary Blasi terrà compagnia al pubblico con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì. La novità di quest’anno è che i naufraghi si divideranno in due gruppi: i singoli e le coppie!

E tra le coppie ci sarà anche quella formata dai due uomini di casa Rodriguez, Jeremias e il papà Gustavo. Quest’ultimo è anche il papà di Belen e Cecilia ed è pronto a mettersi in gioco in Honduras. In attesa di vederlo all’opera nei panni di naufrago, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Isola dei famosi 2022, ci sarà anche Gusatvo Rodriguez, padre di Belen: tutte le curiosità

Nato in Argentina, Gustavo Rodriguez ha 62 anni ed è il papà dei fratelli Rodriguez. Come si legge sul web, al momento della conoscenza con Veronica Cozzani, l’uomo era impegnato con un’altra donna. Ma l’amore per Veronica è stato più forte di tutto: dal loro matrimonio sono nati tre figli, Belen, Jeremias e Cecilia. Con Jeremias, Gustavo salperà sull’Isola, dove gareggeranno in coppia ma come concorrente unico.

Prima del successo della figlia Belen in tv, Gustavo era un pastore della Chiesa Anglicana. Successivamente, l’argentino ha deciso di trasferirsi in Italia, in compagnia della sua famiglia e dei suoi figli, che hanno trovato il successo nel nostro Paese. La passione per la musica, Belen l’ha ereditata dal suo papà, che è un ottimo musicista: suono chitarra e violino, e spesso abbiamo visto duettare insieme padre e figlia.

Oggi Gustavo vive in Italia, con la sua famiglia, ed è innamoratissimo dei suoi nipoti Santiago e Luna Marì. Il suo canale Instagram è privato e, quindi, non è possibile sbirciare il suo profilo. Ben presto, però, Gustavo sarà sotto l’occhio vigile delle telecamere dell’Isola. Come se la caverà alle prese con la vita isolana? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo!