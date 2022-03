La pupa e il secchione 2022, chi è Paola Caruso: età, dove l’abbiamo vista, reality, vita privata

La pupa e il secchione 2022: nel cast della nuova edizione c’è anche Paola Caruso, cosa sappiamo della showgirl.

La nuova edizione de La pupa e il secchione è iniziata martedì 15 marzo. Il format è condotto da Barbara D’Urso che ha scelto come opinionisti tre amati personaggi del mondo dello spettacolo, ovvero Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

I protagonisti del reality vivono insieme in una meravigliosa villa e devono scambiarsi il sapere della conoscenza e fondere i propri mondi. Ci sono le pupe e i pupi e le secchione e i secchioni. Nel cast di questa nuova edizione c’è anche Paola Caruso: ma cosa sappiamo della showgirl? Scopriamo alcuni dettagli della sua vita professionale e privata.

La pupa e il secchione 2022, chi è Paola Caruso: età, dov’è nata, dove l’abbiamo vista, vita privata

Paola Caruso è una delle pupe della nuova edizione de La pupa e il secchione. Il format condotto da Barbara D’Urso ha avuto inizio martedì 15 marzo con una puntata super scoppiettante. Ma cosa sappiamo dell’amatissima showgirl?

La Caruso è nata a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, il 17 gennaio 1985. La sua carriera ha avuto inizio come modella. La svolta arriva poi con la partecipazione a Miss Italia dove ha vinto il titolo Miss Moda Mare Triumph Calabria. Forse non tutti sanno che la showgirl nel 2005 è stata presente ad Uomini e donne, ma nella versione spagnola. Nel programma è scesa come corteggiatrice. E’ diventata però particolarmente nota grazie alla partecipazione ad Avanti un altro nel ruolo de La Bonas. Nel 2011 è stata concorrente de L’Isola dei famosi dove si è classificata quarta. Ha anche partecipato alla versione spagnola del reality, Supervivientes.

Abbiamo visto Paola anche in un altro amatissimo programma, a Pechino Express, in coppia con Tommaso Zorzi. Per loro l’esperienza finisce prima del previsto perchè la showgirl scopre durante il viaggio di essere in dolce attesa.

Vita privata

Nel 2018 Paola Caruso ha avuto una storia con Francesco Caserta, il padre del primo figlio Michele. La showgirl è stata fidanzata successivamente con il pugile Dario Socci. Sono apparsi sempre molto innamorati ma la relazione si è poi conclusa. Adesso sembrerebbe che sia single.