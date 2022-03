La Pupa e il Secchione Show, chi è Francesco Chiofalo: età, soprannome, lavoro e fidanzata famosa

Tra i partecipanti della quinta edizione de La Pupa e il Secchione Show, ci sarà anche Francesco Chiofalo: conosciamolo meglio!

E’ iniziata la scorso martedì 15 marzo la quinta edizione de La Pupa e il Secchione Show: tante sono le novità che caratterizzano la stagione di quest’anno, a partire dalla conduttrice. Per la prima a volta la conduzione dello storico show è affidata a Barbara D’Urso che ha voluto dare un’impronta tutta nuova alla trasmissione trasformandola in un reality.

Pupe e Secchioni e viceversa vivranno in una favolosa villa dove si conosceranno e studieranno insieme per poi tornare ogni martedì sera in studio in diretta. Nelle vesti di pupo troviamo anche Francesco Chiofalo, un volto affatto sconosciuto per il pubblico.

Partecipò infatti nel 2017 a Temptation Island con Selvaggia Roma, sua fidanzata dell’epoca. Durante il percorso all’interno del docu-reality, il buon Chiofalo non riuscì a restare indifferente ad alcune tentatrici tra cui Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, e questi suoi comportamenti portarono alla rottura con Selvaggia.

Nel tentativo di riappacificarsi con lei, Francesco è apparso successivamente anche a Uomini e Donne dove i due furono protagonisti di alcune esterne. Non ci fu verso di tornare insieme e la loro storia si concluse definitivamente. Ora che Chiofalo ha intrapreso una nuova avventura in tv, scopriamo nel dettaglio altre curiosità su di lui.

Francesco Chiofalo, cosa c’è da sapere sul nuovo pupo

Nato il 1 maggio 1989 a Roma, Francesco Chiofalo ha 32 anni ed è conosciuto anche col soprannome di ‘Lenticchio’, come lo chiamava la sua ex Selvaggia. Fisico palestrato e tanti tatuaggi sono sicuramente le sue caratteristiche più evidenti. Per diversi anni ha giocato a rugby ma è stato costretto a mettere da parte questa sua passione a causa di un problema fisico.

Lui stesso ha ammesso di essersi sottoposto ad un trapianto per ottenere la sua folta barba. Molto attivo e seguito sui social, Chiofalo lavora come personal trainer e modello. E’ infatti testimonial di vari marchi, specialmente quelli sportivi. La sua famiglia possiede un B&B Guesthouse a Roma.

Sul versante sentimentale, dopo l’ex gieffina Selvaggia Roma, nel 2019 iniziò a frequentare la modella e schermitrice Antonella Fiordelisi, con la quale non sono mancate fasi complicate e presunti tradimenti, fino alla rottura definitiva ad aprile 2021. La fidanzata attuale del concorrente de La Pupa e il Secchione è l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Drusilla Gucci. I due stanno insieme da giugno 2021.

Il simpaticissimo Francesco ci regalerà tantissime risate in questa nuova avventura, scommettiamo?