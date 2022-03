Lana e David hanno preso parte a 90 giorni per innamorarsi, ma che fine hanno fatto oggi? La loro è una storia surreale: cosa abbiamo scoperto.

Nel corso di tutte queste edizioni di 90 giorni per innamorarsi, il suo pubblico si è sentito raccontare tantissime storie. E tutte hanno saputo riscuotere un’attenzione particolare. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato Natalie e Mike. Oppure di Ed e Liz. Quella che, però, vi stiamo per raccontare, è tra quelle più surreali di tutto il programma di Real Time.

I protagonisti di questo nostro articolo su 90 giorni per innamorarsi sono proprio loro: Lana e David. In tantissimi ricordano la loro storia e in altrettanto numerosi sono curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi. Prima di svelarvi cosa abbiamo scoperto su di loro, riavvolgiamo un attimo il nastro. Era esattamente il 2020 quando i due hanno scelto di partecipare al seguitissimo programma di Real Time. Seppure si conoscessero da diverso tempo e fossero soliti sentirsi telefonicamente, non si erano mai incontrati. Ogni volta, infatti, che organizzavano un’uscita, la bella Lana inventava una scusa per non presentarsi. Si trattava di truffa, dal momento che David era solito mandarle dei soldi? In molti l’hanno creduto, ma alla fine non è stato affatto così. Scopriamo perché.

Che fine hanno fatto Lana e David dopo 90 giorni per innamorarsi?

Abbiamo tante volte sentire parlare di truffe amorose, ma questo di Lana e David non è affatto il caso. Protagonisti di 90 giorni per innamorarsi, i due avevano iniziato una relazione telefonica, ma non si erano mai incontrati prima d’ora. Una situazione del tutto insostenibile, soprattutto per il bel Murphey che non soltanto inviava dei soldi alla sua amata, ma aveva investito anche i suoi sentimenti. Fortunatamente, quello che più spaventava David e tutti i telespettatori di 90 giorni per innamorarsi non si è affatto dimostrato realtà. E, dopo 7 anni, i due amati hanno potuto finalmente incontrarsi per la prima volta.

Cosa sappiamo, però, adesso sul loro conto? David e Lana sono ancora una coppia dopo 90 giorni per innamorarsi? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Siamo riusciti a rintracciare a Murphey su Instagram. E, in questo ultimo periodo, ha condiviso scatti o video da solo. L’ultima foto che lo ritrae in compagnia di Lana risale al Giugno del 2020. Supponiamo, quindi, che la loro relazione si sia interrotta dopo un po’ di tempo.

Vi piacevano come coppia?