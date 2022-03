Accade durante la cena a Matrimonio a prima vista, Gianluca non usa giri di parole: “Alle volte parli di cose che mi annoiano”.

Matrimonio a prima vista è in fase di conclusione. Le coppie dell’ottava edizione hanno iniziato la convivenza. Tra alti e bassi si stanno conoscendo meglio. Tra Gianluca e Giorgia il rapporto non è cominciato nel migliore dei modi. Durante il viaggio di nozze c’è stato un confronto che ha fatto tanto pensare la sposa.

Il marito le aveva detto che fisicamente non era rimasto particolarmente colpito da lei. Questo ha portato a nuove insicurezze in Giorgia e nel dietro le quinte ha pianto. Poco prima della convivenza però ci sono stati alcuni gesti dell’uomo che l’hanno spiazzata in positivo. Gianluca prima l’ha sorpresa con un mazzo di fiori al suo arrivo e poi con un regalo inaspettato. Abbiamo visto che la sposa ha conosciuto meglio due degli amici del marito durante una cena. Ma proprio durante questa cena i due hanno fatto cadere le ‘maschere’ e entrambi hanno espresso alcuni punti in cui si trovano in scontro.

Matrimonio a prima vista, Gianluca non usa giri di parole: “Parli di cose che mi annoiano”

Tra Giorgia e Gianluca il rapporto è molto altalenante. Mentre lo sposo è una persona molto aperta, espansiva, schietta, esuberante e molto sicuro di sè, la sposa è molto chiusa e non nasconde le sue insicurezze. Durante una cena in cui Giorgia ha conosciuto due amici di Gianluca, i due hanno fatto cadere le ‘maschere’ e hanno parlato di alcuni punti in cui non trovano legame.

Sotto incalzare delle domande degli amici dello sposo, entrambi hanno palesato tanti dubbi. All’inizio della cena hanno iniziato a punzecchiarsi: “Meno male che tira le frecciatine, almeno dimostra un po’ di personalità, a me piace rispetto a quando è un pochino più spenta, io mi annoio”, ha detto Gianluca nel dietro le quinte. Mentre mangiavano ha poi commentato: “Io ho paura di dire le cose perchè ho timore di una reazione opposta, ho paura che lei si chiuda. Lei queste cose non le vede come un modo per crescere, ma come un’accusa e quindi poi si chiude”. Alla domanda della moglie: “Dimmi Una cosa che ti dà fastidio che non mi hai mai detto’“, lui ha risposto: “Alle volte mi annoia perchè sembra che prendi i discorsi troppo alla leggera, magari alle volte parli di cose che mi annoiano”.

La sposa ha risposto: “Si annoia, secondo lui non vale la pena, non è stimolato abbastanza”. Alla domanda degli amici se lui è disposto a rischiare, è intervenuta Giorgia dicendo che lui non lo è, e Gianluca dopo una certa titubanza le ha dato ragione.