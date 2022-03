Ora non ci sono più dubbi: è finita tra la coppia nata a Uomini e Donne; brutta notizia per i telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi.

Quello con Uomini e Donne è diventato ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5. Che, ogni pomeriggio, seguono con passione le vicende sentimentali del trono più famoso della tv. E nello studio della trasmissione di Maria De Filippi nascono tantissime storie d’amore, molte delle quali si rivelano solide e proseguono a gonfie vele anche a telecamere spente. Per alcuni, però, non c’è il lieto fine.

È il caso della coppia di cui vi parleremo oggi, che, a quanto pare, è giunta alle battute finali della propria storia. Dopo vari tira e molla, i due avrebbero chiuso definitivamente. Scopriamo i dettagli della notizia che ha spezzato il cuore di molti fan.

Uomini e Donne, è finita tra la coppia del trono Over: le anticipazioni non lasciano dubbi

Lunedì andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, ma, come sappiamo, la trasmissione di Maria De Filippi non è in diretta. Tra la registrazione delle puntate e la messa in onda su Canale 5 trascorrono diversi giorni. Anche ieri, 19 marzo 2022, c’è stata una nuova registrazione e, se non temete spoiler, vi sveliamo cosa è successo!

Come riporta la sempre informata pagina UominieDonneClassicoeOver, ci sarà come sempre spazio sia per il trono Classico che per quello Over. E, a proposito di trono Over, arriverà una dolorosa rottura: secondo quanto si legge, tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza la storia è definitivamente chiusa! Una decisione che addolora i tanti fan che si sono affezionati alla coppia, nel corso delle puntate. Nella loro conoscenza, in effetti, non sono mancati i problemi e più volte avevano deciso di mollare, per poi ritrovarsi. Stavolta, però, pare proprio che si tratti di una decisione definitiva.

I due protagonisti del trono Over riusciranno a ritrovare un punto di incontro o è finita davvero? Non ci resta che attendere le prossime puntate, e ci sarà anche una clamorosa sorpresa: nella registrazione di ieri è stata presentata una nuova tronista, Veronica!