Ornella Muti, il piccolo ‘problema’ ai denti di cui non tutti sanno: come l’ha ‘corretto’

Ornella Muti sembrerebbe aver risolto il piccolo il ‘problema’ ai denti: come l’ha ‘corretto’.

Ornella Muti è un’attrice dal talento straordinario, ma anche la bellezza non le manca. E’ sicuramente tra le donne più belle e affascinanti. Durante la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, nella prima serata ha affiancato Amadeus in veste di co-conduttrice.

Talento, eleganza, bellezza balzano all’attenzione sempre, difficile non notarla. L’attrice ha vinto nella sua carriera numerosi premi e non sono mancati i riconoscimenti. Inoltre ha ricevuto tre volte la candidatura come migliore attrice protagonista ai David Di Donatello e una come migliore attrice agli European Film Awards nel 1988. Aveva solo 14 anni quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. La Muti ha esordito al cinema. Nel 1969 fu scelta da Damiano Damiani come protagonista del suo film La moglie più bella. Fu proprio Damiani a darle questo nome d’arte, ispirato ai romanzi di Gabriele D’annunzio, perchè allora già esisteva un’attrice che aveva il suo stesso cognome, Lusia Rivelli. Ha deciso di mantenere questo nome d’arte, che l’ha poi portata al successo.

In molti avranno notato che l’attrice ha qualcosa di diverso e parliamo in questo caso del sorriso. In alcune vecchie foto notiamo che aveva uno spazietto tra i denti superiori, che prende il nome di diastema. Per alcune star e anche persone non appartenenti al mondo dello spettacolo spesso diventa un vezzo da mostrare. Sembrerebbe però che l’attrice abbia voluto correggere il ‘problema’: ma in che modo?

Ornella Muti come ha corretto il diastema: il ‘problema’ ai denti che non tutti hanno notato

Molte persone hanno questo tipico spazietto tra i denti superiori. Per alcune diventa un vezzo da mostrare e molte star internazionali non lo nascondono. Altri preferiscono correggerlo.

Ornella Muti sembrerebbe essere tra le star che abbia ricorso alla correzione del diastema: ma in che modo? Sembrerebbe che sia ricorsa alle faccette dentali, almeno così dovrebbe essere. Molte attrici, cantanti, personaggi del mondo dello spettacolo hanno usato questo metodo per correggere lo spazio tra i denti superiori.

Ma ci sono anche altre persone che lo preferiscono, anzi sembra oggi essere diventato di gran moda tanto che c’è chi addirittura ricorre al dentista per procurarsene uno, distanziando gli incisivi con l’utilizzo di particolari apparecchi. Non sembrerebbe essere il caso questo di Ornella Muti. Sta di fatto che con o senza spazio tra i denti l’attrice è uno schianto.