Pierfrancesco Favino, che cosa faceva prima del successo

Pierfrancesco Favino è oggi un attore amatissimo, ma sapete che cosa faceva prima del successo?

Pierfrancesco Favino è uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico. E’ tra i protagonisti insieme a Miriam Leone del film di Riccardo Milano ‘Corro da te‘. Classe 1969, è nato a Roma. Favino è uno dei fondatori dell’Actor’s Center di Roma ed è inoltre direttore e insegnante presso la Scuola di Formazione del Mestiere dell’Attore “L’Oltrarno” di Firenze.

L’esordio come attore arriva a teatro e con sporadiche apparizioni cinematografiche e televisive negli anni 1990. Debutta in televisione nel 1991 con il film Una questione privata, mentre sul grande schermo nel 1995 con il film Pugili. A consacrarlo televisivamente è però il ruolo da protagonista nella miniserie Gino Bartali – L’intramontabile nel 2006. L’attore non si è più fermato e ha continuato a scalare la via del successo. Ha recitato ne L’ultimo bacio di Muccino, Al cuore si comanda, Le chiavi di casa Romanzo criminale, Una notte al museo, Saturno contro, Le cronache di Narnia-Il principe Caspian, Baciami ancora, A casa tutti bene, Gli anni più belli, Padrenostro e in tantissimi altri film ancora. Oggi gode di un grandioso e meritato successo, ma sapete che cosa faceva prima? Scopriamo insieme i mestieri svolti.

Non tutti lo sanno, che cosa faceva Pierfrancesco Favino prima del successo

Tra gli attori amatissimi non possiamo non citare Pierfrancesco Favino. La sua carriera è pienissima, ha recitato al cinema e in televisione, iniziando la carriera di attore a teatro. In questi anni però ha continuato a lavorare in produzioni teatrali.

Tanti i film e le fiction che l’hanno visto protagonista e tanti i premi e riconoscimenti ricevuti. Fama e successo oggi non mancano a Favino ma prima ancora di farsi conoscere al grande pubblico, sapete che cosa faceva? In una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair l’attore si è raccontato e parlando ha anche svelato quali lavori ha svolto.

Pierfrancesco Favino ricorda che nella sua vita ha svolto una miriade di piccoli lavori, necessari e significativi: “Ho fatto il cameriere, il buttafuori, il pony express, le consegne dei pacchi di Natale, il servizio d’ordine fuori dalla discoteca, l’accompagnatore dei bambini sui cavalli a Villa Borghese”. A quanto pare l’attore si è sempre rimboccato le maniche, lavorando in settori diversi.

Vita privata

Pierfrancesco Favino è legato dal 2003 con l’attrice Anna Ferzetti. Dalla loro relazione sono nate due figlie.