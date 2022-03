Qui era solo una ragazzina, oggi è famosissima: la riconoscete?

In questa foto riproposta era soltanto una ragazzina, oggi è davvero famosissima: la riconoscete? È davvero impossibile non farlo.

Manca pochissimo all’inizio della sua nuova avventura sul piccolo schermo, ma noi siamo così in trepidante attesa che non abbiamo potuto fare a meno di dare un’occhiatina al suo canale Instagram e scoprire qualche cosa in più sul suo conto.

Attualmente tra i volti più amati di Instagram ed influencer più che affermata, la simpaticissima romana si diletta a condividere ogni cosa col suo pubblico. Oltre a scatti in compagnia della sua famiglia e del suo attuale compagno, però, siamo riusciti a rintracciare scatti che la ritraggono nel passato. Ce ne sono davvero di diversi, ve lo assicuriamo. E tutti, però, dimostrano la sua infinita bellezza. E questo che vi abbiamo riproposto in alto è proprio la prova lampante! Nello scatto in questione, infatti, la famosissima influencer è soltanto una ragazzina, ma voi siete riusciti a riconoscerla? Diteci la verità: non è affatto impossibile!

Oggi è famosissima, ma qui era solo una ragazzina: sapete di chi parliamo?

È stata una vera e propria “impresa” rintracciare un suo scatto da ragazzina, dal momento che col suo pubblico social ama condividere ogni cosa, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. E il risultato è davvero incredibile. Siete riusciti a riconoscere questa splendida ragazzina in foto, che oggi è una donna famosissima? Fate attenzione: non è affatto cambiata nel corso del tempo! Stiamo parlando proprio di lei: la bella e simpaticissima Guendalina Tavassi!

A partire dal 21 Marzo, Guendalina Tavassi sarà una nuova concorrente de L’Isola dei Famosi. A distanza di qualche anno dalla sua primissima partecipazione all’adventure reality di Canale 5, la bella romana ritornerà in Honduras. E stavolta sarà accompagna da suo fratello Edoardo.

Cosa porterà con sé?

Oltre alla compagnia di suo fratello, Guendalina non sarà affatto da sola sulla spiaggia. La novità esclusiva di questa Isola dei Famosi è che ciascun naufrago può portare con sé un oggetto. C’è chi ha scelto di portarsi un codino e chi un cappello, ma sapete cosa ha portato con sé la bella Tavassi? A Tv sorrisi e canzoni, ha rivelato di aver scelto il peluche preferito dei suoi figli. Un gesto dolcissimo e che, senza alcun dubbio, le darà grande forza.

Seguirete la sua avventura in Honduras? Noi non possiamo perdercela!