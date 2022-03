Regina Elisabetta, nuova offerta di lavoro a Buckingham Palace: stipendio pazzesco, quale figura cercano

Aperte le candidature per un posto di lavoro a Buckingham Palace: stipendio stellare, in cosa consiste l’offerta e quali sono i requisiti.

La regina Elisabetta ha messo al bando un posto di lavoro: si tratta di un’offerta davvero allettante che potrebbe cambiare la vita di molti. Tentare non costa nulla, scopriamo cosa dovrà fare il candidato!

Questo è un periodo molto impegnativo per la sovrana: mancano solo tre mesi a giugno e quest’anno si terranno i festeggiamenti per il Giubileo di platino per i suoi 70 anni di regno; inoltre, ci sarà il memoriale del Principe Filippo, purtroppo venuto a mancare l’anno scorso.

Come annunciato ufficialmente alcune settimane fa, Elisabetta ha ormai scelto come residenza il Castello di Windsor teoricamente riservato finora solo ai weekend e ai giorni festivi. In realtà, vi si sarebbe trasferita già da tempo per una serie di circostanze: il Covid da cui è fortunatamente guarita, la sepoltura dell’amato Filippo nella cripta reale della Cappella di San Giorgio ed i lavori di ristrutturazione a Buckingham Palace.

Quest’ultima sarà invece la residenza di Carlo e Camilla, futuri Re e Regina consorte. La storica dimora della regina verrà rimessa a nuovo e, proprio per questo, sul sito della Royal Family è stato pubblicato un annuncio. Si tratta di un’offerta di lavoro che garantisce guadagni stellari per i prossimi 5 anni.

Buckingham Palace, offerta di lavoro super allettante: cosa bisogna sapere

Proprio in occasione della messa a nuovo del Palazzo, la Royal Family sta cercando un esperto decoratore che si occupi degli interni e degli esterni del maniero. Un’operazione mai fatta dal 1952, anno in cui fu incoronata la sovrana. La figura ricercata dovrà anche effettuare i sopralluoghi necessari alle condizioni dell’intera struttura, sia all’interno che all’esterno.

Sul sito ufficiale della Casa Reale inglese si legge che lo stipendio per il candidato scelto sarà di 30000 sterline per i prossimi 5 anni. Un lavoro a tempo pieno, precisamente di 40 ore settimanali. Il pacchetto include “un regime pensionistico del 15% del contributo del datore di lavoro, 33 giorni di ferie annuali, compresi i giorni festivi, e l’accesso alla formazione e allo sviluppo”.

Tutto il re-styling costerà ai contribuenti inglesi la bellezza di 150000 sterline, cifra esorbitante che ha scatenato varie proteste da parte della popolazione. Secondo quest’ultima, dovrebbe essere la Corona ad occuparsi di tutte le spese delle decorazioni interne.

Le candidature potranno essere inviate fino alle 23:55 del 3 aprile 2022.