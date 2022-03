Dopo Vite al Limite Thederick è completamente diverso: prima e dopo clamoroso, resterete sicuramente a bocca aperta.

C’è chi mangia per dimenticare i dolori che la vita gli ha posto davanti. E chi, invece, lo fa per il semplice gusto di farlo. È la storia di Thederick Barnes, protagonista di Vite al Limite nel corso della sua nona stagione, che per via della sua ossessione per il cibo è arrivato a pesare 330 kg nonostante la sua giovanissima età.

Thederick non aveva scopi nella sua vita: l’unica sua preoccupazione era mangiare! Di appena trentadue anni, il giovane aveva un peso che raggiungeva e superava di gran lunga i 300 kg. La sua vita era un vero e proprio incubo: da diversi anni, infatti, non usciva più di casa. E trascorreva le sue giornate a mangiare gelati e cibo spazzatura! Quando ha scelto di rivolgersi al dottor Nowzaradan, l’ha fatto per unico obiettivo: ritornare a sorridere! Ci sarà riuscito? Assolutamente si! Al quinto mese di programma, il suo peso era diminuito radicalmente. Ed adesso, rintracciandolo sui social, abbiamo scoperto che l’ha fatto ancora di più. Questo prima e dopo del giovane Barnes, vi assicuriamo, vi lascerà a bocca aperta. Ricordate quello di Pauline? Ebbene: questo è molto di più!

Thederick Barnes totalmente diverso dopo Vite al Limite: impressionante questo prima e dopo

A differenza della maggior parte dei suoi compagni, Thederick Barnes non aveva assolutamente nessuna storia drammatica alle spalle. Il giovane, però, ha raccontato di avere questo atteggiamento ossessivo nei confronti del cibo solo perché adorava mangiava. Giunto all’età di 32 anni, un peso eccessivo, un linfedema che non gli rendeva possibile una perfetta mobilità e diversi problemi di salute, il giovane paziente del dottor Nowzaradan ha ritenuto necessario chiedere aiuto.

Sin dalla sua prima pesata nella clinica di Houston, Thederick è apparso intenzionato a ritornare in forma. E fortunatamente le sue parole hanno rispettato le sue intenzione. Al quinto mese di programma, il giovane Barnes era dimagrito radicalmente, facendo segnare la bilancia ben 278 kg. Oggi non sappiamo quanto sia dimagrito ancora, ma immaginiamo che abbia perso ancora tantissimi chili. Prima, infatti, era così:

Nel settembre dello scorso anno, invece, Thederick si mostrava così:

Da come si può chiaramente vedere, i risultati ottenuti dal giovane sono davvero strabilianti. Ci auguriamo, però, che non perda mai di vista il suo obiettivo.