Lunedì 21 Marzo inizia una nuova edizione de L’isola dei famosi, le anticipazioni della prima puntata cosa dicono? Scopriamolo!

Diamo inizio alle danze! Dopo una settimana esatta dalla fine del GF Vip, un nuovo reality è pronto a coinvolgere i telespettatori di Canale 5: a partire da questa sera, Lunedì 21 Marzo, Ilary Blasi sarà la madrina de L’Isola dei famosi 2022.

Per la sua seconda volta consecutiva, Ilary Blasi si metterà al timone dell’adventure reality di Canale 5. E, così come l’anno scorso, anche stavolta è pronta a stravolgere i suoi sostenitori con la sua incredibile simpatia. Il cast scelto quest’anno, diciamoci la verità, è davvero pazzesco: a partire dagli opinionisti e l’inviato fino ai concorrenti, alcuni dei quali non hanno mai partecipato ad alcun tipo di reality, siamo certi che ne vedremo delle belle. Cosa accadrà, però, stasera? Quali sono le anticipazioni della prima puntata de L’Isola dei Famosi? Scopriamole nel dettaglio.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della prima puntata: la presentazione dei naufraghi

Una nuova edizione de L’Isola dei Famosi è pronta a fare capitolino nelle nostre case: voi siete pronti a questa fantastica avventura? Noi si, anzi non vediamo proprio loro. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa ci dicono le anticipazioni di questa prima puntata del reality, in onda a partire da stasera 21 Marzo? Scopriamolo!

Com’è giusto che sia, sono davvero minime le anticipazioni per questo primo appuntamento. Una cosa è certa: ci sarà la presentazione dei naufraghi! Seppure i loro nomi siano noti a tutti, Ilary Blasi darà il benvenuto – insieme ad Alvin e ai suoi compagni di viaggio – a ciascun naufrago che arriverà in Palapa. Ma non solo. Molto probabilmente, verranno elencate tutte le novità di questa edizione. A partire dalle coppie che sono state create tra padre/figlio, mamma/figlio, sorella/fratello e tante altre ancora fino agli oggetti che i naufraghi hanno avuto la possibilità di portare con loro, sarà un’edizione ricca di sorprese. A proposito, avete sentito che – nel corso del programma – si creeranno altre coppie? Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?