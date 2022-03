Arisa e Vito Coppola: “Il nostro è un rapporto profondo”, cosa sta accadendo

Arisa e Vito Coppola: “Il nostro è un rapporto profondo”, il ballerino si lascia andare a delle dolcissime rivelazione sulla cantante.

È, senza alcun dubbio, impressionante il successo riscontrato da Arisa. Debuttata sul palco di Sanremo da giovanissima, la cantante ha saputo cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Dalla sua parte, la bella Rosalba Pippa non vanta solo di una bravura sconsiderata, ma anche di una spontaneità e genuinità che, soprattutto nel mondo dello spettacolo, è difficile da trovare.

Attualmente nella giuria de Il Cantante mascherato insieme a Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna, Arisa continua a confermare il motivo del suo incredibile successo. A questo punto, quindi, sarete realmente contenti quando scoprirete la dolcissima notizia che riguarda la sua vita privata. E che, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. È proprio sulle pagine del settimanale Di Più che Vito Coppola si è lasciato andare a delle dolci parole nei suoi confronti.

Arisa e Vito Coppola: la dolcissima rivelazione, cosa sta accadendo

Così come era capitato per Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi nel corso dell’edizione scorsa, anche Arisa è riuscita a creare col suo partner di Ballando con le stelle un ottimo rapporto. La loro intesa era visibile agli occhi di tutti ed è stata proprio la stessa ad averli guidati alla vittoria. A quanto pare, però, sembrerebbe che questa non si sia affatto limitato al programma di Milly Carlucci. Come dichiarato dal diretto interessato a Di Più Tv, sembrerebbe che tra Rosalba Pippa e il giovane Vito Coppola vi sia un rapporto “molto più profondo”.

Sulle pagine del settimanale Di Più, infatti, Vito non ha affatto nascosto di essere legato ad Arisa e di trascorrere molto tempo insieme a lei. I due, è vero, attualmente stanno lavorando allo stesso programma, ma sembrerebbe che non perdano mai occasione di poter trascorrere del tempo insieme. Addirittura, come svelato dal giovane ballerino di Eboli hanno compiuto anche un grande passo: le presentazioni in famiglia. Su Di Più, infatti, si legge che i due abbiano trascorso le vacanze natalizie insieme e che abbiano conosciuto le rispettive famiglie.

Sia chiaro: Arisa e Vito Coppola non si dichiarano affatto fidanzati. È chiaro a tutti, però, che il loro rapporto è davvero speciale. Vi piacciono insieme?