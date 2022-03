L’attrice di Harry Potter si è sposata: l’annuncio è arrivato soltanto nelle ultime ore

Si è sposata in gran segreto: l’attrice di Harry Potter ha mostrato le fedi nuziali sui social, svelando il grande evento.

Nessuno dei suoi milioni di fan sapeva di questo grande evento. L’attrice l’ha rivelato soltanto il giorno dopo pubblicando sui social un post in cui ha mostrato le fedi nuziali accompagnato da una frase che ha sciolto tutti i dubbi.

A quanto pare è convolata a nozze in gran segreto. In gran segreto si fa per dire perchè a quanto pare la cerimonia è stata festeggiata e gli invitati erano presenti. Ma prima ancora di rivelare di essersi sposata non aveva annunciato nulla. La star di Harry Potter è così convolata a nozze con il suo fidanzato. Nella famosa saga cinematografica ci ha conquistato con talento, bellezza ed eleganza, una personalità forte quanto il personaggio che ha portato in scena per anni e anni. La notizia del matrimonio è arrivata all’improvviso e ha spiazzato i follower. Migliaia i commenti ricevuti in basso al post e tante le congratulazioni.

L’attrice di Harry Potter si è sposata in gran segreto: l’ha annunciato soltanto nelle ultime ore

L’abbiamo amata e apprezzata in Harry Potter. Nella famosa saga cinematografica ha interpretato uno dei personaggi più amati. Ha affiancato il Prescelto nella battaglia finale, sfidando pericoli mortali. Dopo più di 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo della saga, quasi tutti gli attori hanno proseguito nella recitazione.

Anche lei non si è fermata, ma ha lavorato non solo come attrice, ma come produttrice e regista. Oggi Bonnie Wright, interprete in Harry Potter di Ginny Weasley, la fidanzata del protagonista, è felice accanto a suo marito. Perchè sì, come vi abbiamo annunciato, è convolata a nozze in gran segreto. Il matrimonio dovrebbe essere stato celebrato due giorni fa, esattamente il 19 marzo 2022. L’attrice l’ha svelato sul suo seguitissimo profilo instagram, pubblicando un post in cui mostra le fedi nuziali (foto in alto).

A corredo del post ha scritto: “Ieri è stato il giorno più bello della mia vita. Grazie a mio marito”. Bonnie Wright ha sposato il fidanzato Andrew Lococo. La coppia da diverso tempo vive a Los Angeles con due gatti e un cane. Nelle varie foto condivise nelle storie abbiamo potuto vedere anche alcuni momenti della cerimonia. L’attrice ha indossato un abito lungo bianco molto semplice ed è apparsa in tutta la sua bellezza.