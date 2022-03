Barù, che lavoro fa di preciso l’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip

In occasione della sua intervista a Verissimo andata in onda sabato 19 marzo, Barù ha parlato anche del suo lavoro: ecco cosa fa esattamente.

Si è aggiudicato il terzo posto della sesta edizione del GF Vip nonostante sia entrato in gioco dopo ben tre mesi dalla prima puntata. In oltre vent’anni di Grande Fratello non è capitato quasi mai che arrivasse in finale un concorrente entrato successivamente, eppure lui ce l’ha fatta. Gherardo Gaetani D’Aquila D’Aragona alias Barù ha stregato sin da subito il pubblico, che infatti lo ha premiato portandolo sul podio.

Nipote di Costantino della Gherardesca col quale condivide ovviamente le origini nobili, toscano, sottile ironia e fascino innato, Barù è stato davvero una delle rivelazioni di quest’ultima edizione terminata una settimana fa.

Ospite sabato 19 marzo a Verissimo, ha dimostrato ancora una volta di essere un personaggio tremendamente interessante. Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto perché avesse accettato di partecipare al GF Vip, ha risposto candidamente: “Per i soldi. Poi c’erano pure le vacanze di Natale. Io lo odio, non mi piace fare regali. Mi sono detto: ‘Passo un mese al GF e via’. Invece ci sono rimasto 3 mesi. E poi ho accettato per una sfida nei confronti di me stesso”.

Ma le sorprese non sono finite qui: vediamo le sue dichiarazioni riguardo al flirt con Jessica Selassié e cosa ha rivelato sul suo lavoro.

Che lavoro fa Barù: la rivelazione a Verissimo

Affrontando il capitolo sentimentale, l’ex gieffino ha ammesso di essere stato innamorato un paio di volte in passato e che attualmente nella sua vita non c’è nessuna donna.

Nulla da fare, a quanto pare, per la vincitrice Jessica Selassié che, nei mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia, ha più volte sottolineato il proprio interesse nei confronti dell’ex coinquilino: “Sono attratto fisicamente, è una bella donna. Mi piacerebbe continuare l’amicizia con lei, ma non saprei proprio per il resto. Alla fine non ci conosciamo. In questo momento non voglio avere una storia romantica”.

Ma qual era il lavoro di Barù prima di partecipare al Grande Fratello Vip? Glielo ha chiesto Silvia Toffanin e lui ha spiegato che si occupa di catering e che tra poco tempo aprirà un ristorante a Milano. Non esclude neanche un futuro in tv, dove finora ha già avuto qualche esperienza: “Mi interessa. Ho scritto anche dei programmi su vino, cibo, viaggi. Magari mi aiuterai a mandarli in onda”, ha detto.

Un personaggio che non annoia di certo il bel Barù e di cui sentiremo parlare ancora per molto tempo, scommettiamo?