“Ci siamo ritrovati da soli, senza niente”: le sorelle Selassié raccontano il difficile periodo vissuto in famiglia

Intervistate a Verissimo, le sorelle Selassié hanno parlato del momento più difficile attraversato in passato dalla loro famiglia.

Grazie al loro percorso nella casa del GF Vip 6, sono diventate le beniamine di molti: lo scorso settembre, prima di entrare dalla famosa porta rossa di Cinecittà, per molti le sorelle Selassié erano totalmente sconosciute, ma in questi mesi hanno conquistato gran parte del pubblico.

Tanto che in finale quest’ultimo ha decretato vincitrice Jessica, la maggiore delle tre. Anche Lulù e Clarissa sono state parte fondamentale di questa evoluzione che oggi le vede protagoniste sui social e in tv.

Di loro abbiamo subito notato il look eccentrico, soprattutto nel corso delle tante puntate andate in onda su Canale 5 in prima serata, ma la loro sensibilità è uscita fuori molto presto.

Nella lunga avventura all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, tutte e tre si sono aperte a volte raccontando lati inaspettati della loro vita che non è stata sempre tutta rose e fiori come si sarebbe potuto immaginare. Di questo, le Selassié hanno parlato anche nella loro intervista a Verissimo.

Le sorelle Selassié a Verissimo: “Sono spariti tutti”

Durante la loro permanenza al GF Vip 6, era rimbalzata la notizia che il loro padre Giulio Vissiri si trova attualmente in carcere in Svizzera con l’accusa di truffa. “Forse all’inizio ci sentivamo più in colpa di aver accettato di partecipare a un programma, sapendo che nostro papà stava affrontando un qualcosa di serio, impegnativo e drammatico – ha raccontato Jessica a Silvia Toffanin – Però noi attendiamo quello che è il processo, la giustizia farà il suo corso. Noi nostro padre, come padre, lo ammiriamo. È stato il padre migliore del mondo. Ci ha dato la vita. E quindi non possiamo che volergli un bene infinito. Quello che sarà, poi sarà”.

Nonostante siano principesse, le tre ragazze hanno ammesso anche nel salotto di Verissimo di aver affrontato in passato un difficilissimo periodo di crisi economica: “Non era tanto tempo fa. Noi ci siamo ritrovati da soli, senza niente. E veramente tutti quelli che erano i nostri amici, che si divertivano con noi, sono spariti. E noi abbiamo trovato tra noi, la nostra famiglia, la nostra forza di ricominciare. Andare avanti, essere uniti e non scoraggiarsi mai”, ha confessato la vincitrice del GF Vip 6.

Un’esperienza che le ha senza dubbio segnate ma che sicuramente le ha rese più forti ed unite.