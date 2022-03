Discussione a Matrimonio a prima vista, Gianluca sbotta: “Non ho più voglia”

Matrimonio a prima vista, tra Gianluca e Giorgia il rapporto è altalenante: dopo una cena lo sposo sbotta.

Non manca molto alla fine di Matrimonio a prima vista. L’ottava edizione è iniziata col botto. I colpi di scena sono stati tanti, tra discussioni, incomprensioni, baci inaspettati e tanta complicità.

Gianluca e Giorgia sono una delle coppie che forse ha riscontrato più incomprensioni nel corso di queste settimane. La sposa è una persona molto insicura a differenza del marito che ha sempre mostrato di avere una forte personalità e una grande sicurezza. In un episodio abbiamo visto che durante una cena con gli amici di Gianluca sono venute a galla molte cose. I due si sono punzecchiati più volte e per la prima volta anche Giorgia ha mostrato una certa sicurezza e padronanza della situazione. Ma al mattino fra gli sposi si è creata una sorta di distanza.

Matrimonio a prima vista, discussione tra Gianluca e Giorgia: “Non ho più voglia”

Dopo la cena con gli amici di Gianluca, al mattino l’aria è sembrata più tesa che mai tra l’uomo e la sposa. Giorgia ha notato questa freddezza e il forte allontanamento da parte di suo marito e ha voluto capire e parlare con lui.

“Questa mattina è uscito e poi tornato, è entrato e non ha quasi salutato. Non so se abbia parlato con gli amici che c’erano ieri a cena, non so che cosa sia cambiato”, ha detto Giorgia nel dietro le quinte. Subito dopo abbiamo visto che fra i due c’è stato un confronto. “Perchè ti sei scocciato tanto? Pensavi che fosse tutto facile?” ha detto la sposa e Gianluca ha risposto: “Sono un po’ stufo di tutto, è stato tutto troppo difficile fin dall’inizio, c’è stato veramente poco di naturale“. Nel dietro le quinte ha poi aggiunto che a suo parere Giorgia ha un sacco di cose sue pregresse che riversa sul presente, vivendo tutto in maniera sbagliata.

“O prendi coscienza di quello che sei, che pa***”, ha proseguito e Giorgia ha esclamato: “Allora sei tu che non hai più voglia. Non ce l’avevi dall’inizio, perchè non ti sei trovato quello che ti aspettavi”, e Gianluca ha risposto: “Non c’ho più voglia. Sicuramente quello che mi aspettavo era una persona non piena di insicurezze“. La sposa ha risposto che sì ha sicurezze anche futili ma a differenza dello sposo in lei dentro c’è la parte solida. Gianluca ha commentato dietro le quinte dicendo che gli sembra di fare tutto da solo in questo rapporto.

Questa discussione però sembrerebbe aver portato a nuove consapevolezze e sembra aver sbloccato anche Giorgia.