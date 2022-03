Isola dei Famosi 2022, chi è Marco Melandri: età, carriera e vita privata del pilota motociclistico; tutti le curiosità sul concorrente del reality.

Pronti per una nuova, avvincente, edizione de L’Isola dei famosi? Il reality più avventuroso della tv partirà lunedì 14 marzo 2022 su Canale 5 e, come il GF, terrà compagnia al pubblico due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì. A condurre lo show ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, con una coppia di opinionisti inedita: saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino a commentare le vicende dei naufraghi. E, a proposito di naufraghi, è pronto a mettersi in gioco sull’isola anche Marco Melandri.

Il pilota motociclistico farà parte dei concorrenti ‘singoli’: quest’anno, infatti, i naufraghi si dividono in singoli e coppie. In attesa di vederlo all’opera in Honduras, scopriamo qualcosa in più sul famoso sportivo.

Marco Melandri è un naufrago de L’Isola dei Famosi 2022: tutte le curiosità su di lui

Nato a Ravenna il 7 agosto del 1982, Marco Melandri è uno dei naufraghi de L’isola dei famosi 2022. La sua passione per il motociclismo inizia molto presto: a soli 5 anni ha iniziato la carriera in gare ciclistiche della BMX e a 8 anni passa alle minimoto, con cui nel 1992 e nel 1994 è campione italiano. Una carriera ricca di successi incredibili, tra i quali ricordiamo su tutti il mondiale della classe 250 vinto nel 2022. È primatista italiano di vittorie nel Campionato mondiale Superbike, con ben 22 successi. Si ritira ufficialmente dalle competizioni nel 2020.

Cosa sappiamo della vita privata del pilota? Ebbene, Marco è stato legato tanti anni con la modella e ombrellina Manuela Raffaetà: dalla loro storia d’amore, iniziata nel 2005, è nata la loro Martina, nel 2014. A fine 2020, però, la loro relazione si è interrotta e nel 2021 il pilota ha avuto una relazione con un’altra donna, che sui social ha chiamato AM, senza aggiungere altro per privacy. A quanto pare, però, terminata la storia con quest’ultima, Marco ha recuperato il rapporto con Manuela: “abbiamo riunito la famiglia”, si legge su Instagram. I due sono tornati ufficialmente insieme o hanno un rapporto civile per il bene della famiglia?

Cercheremo di capirne di più seguendo l’Isola dei famosi. Appuntamento lunedì 14 marzo 2022, su Canale 5. Noi siamo pronti, e voi?