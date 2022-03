Jessica Selassié, colpo di scena! Il figlio di una star d’oltreoceano commenta un suo post

Continua inarrestabile la popolarità di Jessica Selassié: sotto un suo post, ora spunta il commento del figlio di una star internazionale.

Come ogni ex concorrente appena uscito dalla casa del GF Vip, anche Jessica Selassié è stata intervistata a Verissimo. Avendo vinto la sesta edizione conclusasi lunedì 14 marzo, la sua ospitata era parecchio attesa dal pubblico.

Nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato di sé, del suo percorso al Grande Fratello Vip, dei suoi sogni, della cotta per Barù, ma anche di argomenti delicati che riguardano la sua famiglia.

La principessa etiope sta riscuotendo molti consensi anche fuori dalla famosa casa di Cinecittà: ha fatto scalpore in questi giorni la confessione di un ex cantante di Amici che ha ammesso di aver tifato per lei fin dall’inizio del GF Vip; oppure la dichiarazione di un ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha raccontato di volerla invitare a cena.

Nelle ultime ore, però, è accaduto qualcosa di davvero incredibile: sotto una galleria di foto pubblicata da Jessica su Instagram, è spuntato addirittura il commento del figlio di una star d’oltreoceano!

Jessica Selassié, il figlio di una celebrità mondiale le scrive sotto ad un post: di chi si tratta

La galleria di scatti pubblicata da Jessica è quella che la ritrae durante la sua intervista di domenica 20 marzo a Verissimo. Non è la prima volta che un personaggio molto famoso a livello internazionale si accorge delle sorelle Selassié.

Quando ancora era al GF Vip, Lulù ha attirato l’attenzione della rapper Cardi B travestendosi proprio come lei durante una festa nella casa. La cantante aveva poi condiviso su Twitter il video di Lulù ed aveva commentato: “Lei è chiaramente la star dello show”. E anche Gué Pequeno aveva condiviso una storia su Instagram in cui si vedeva la fidanzata di Manuel Bortuzzo ballare sulle note del brano Scooteroni, cantato appunto dal famoso rapper insieme a Marracash.

Tornando a Jessica, è stato nientemeno che il figlio di Bob Marley a scriverle: parliamo di Rohan Marley, imprenditore ed ex giocatore di Football Americano. Tra i numerosi commenti, anche di alcuni ex coinquilini della casa tra cui Patrizia Pellegrino e Manila Nazzaro, si notano le emoticon degli applausi di Rohan.

Insomma, pare proprio che Jessica e le sue sorelle siano destinate a far parlare ancora a lungo!