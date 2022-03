Jessica Selassié, indiscrezione ‘bomba’: cosa potrebbe accadere dopo il GF Vip, c’entra Maria De Filippi

Colpo di scena per la vincitrice del GF Vip 6 Jessica Selassié: cosa potrebbe succedere secondo l’indiscrezione riportata da Amedeo Venza.

Senza neanche accorgersene, Jessica Selassié ha sbaragliato gli avversari nella corsa verso il primo posto al GF Vip 6. Proclamata vincitrice della sesta stagione del reality, la bella principessa etiope si sta godendo ora tutto il meritato successo. Inondata dall’amore dei fan, la maggiore delle tre sorelle che hanno animato la famosa casa di Cinecittà potrebbe iniziare davvero un capitolo completamente nuovo e certamente molto interessante.

Dopo il trionfo di lunedì scorso a cui lei stessa fa ancora fatica a credere, abbiamo visto Jessica a Verissimo domenica 20 marzo. Durante l’intervista, ha parlato di vari argomenti e, ovviamente, anche di Barù, oggetto delle sue attenzioni amorose negli ultimi mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

“Innamorata? No. Perché veramente non ci conosciamo, ma è stato di grande supporto nella Casa e mi ha aiutata a rinascere tirando fuori dei lati di me. È stato un grande compagno di viaggio”, ha spiegato.

A quanto pare, le reticenze del nobile toscano non sarebbero bastate a farla arrendere: la Selassié è sembrata abbastanza convinta che tra loro non sia ancora detta l’ultima parola. “Gli voglio bene, mi piace, c’è attrazione fisica, ma ci dev’essere ancora la nostra prima uscita, il nostro primo bacio. Noi sotto quella capanna abbiamo avuto bacetti innocui, ma quello appassionato arriverà. Ci spero? Certo. Ci siamo sentiti ieri sera e mi ha detto che mi vuole vedere e mi organizzeremo la nostra prima uscita”, ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin.

Proprio la sua vita sentimentale potrebbe riservare un grandissimo colpo di scena nel caso in cui l’indiscrezione riportata da Amedeo Venza si dimostrasse veritiera. Vediamo di cosa si tratta.

Jessica Selassié, colpo di scena dopo il GF Vip? Ecco cosa potrebbe succedere

In queste ore, l’esperto di gossip Amedeo Venza riferisce tramite social che l’ultima vincitrice del GF Vip potrebbe diventare prossimamente una tronista di Uomini e Donne!

In una Story su Instagram, Venza scrive: “Voci di corridoio fanno sapere che dietro le quinte di Uomini e Donne si è fatto il nome di Jessica come futura tronista… (Non so se lei è al corrente). Comunque a me piacerebbe vederla sul trono, magari a settembre!“.

Un’ipotesi davvero ‘bomba’: chissà che il celebre dating show di Canale 5 non possa rappresentare la sua rivincita in amore! Proprio un ex volto del programma ha dichiarato di essere rimasto molto colpito da lei e di avere intenzione di invitarla a cena.

Intanto, il sito Witty Tv ha annunciato la nuova tronista che a breve vedremo nella trasmissione di Maria De Filippi. Lei è Veronica Rimondi, 26enne di Ferrara.

Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire se Jessica sarà la nuova protagonista di Uomini e Donne!