Maria Laura De Vitis è una delle concorrenti del reality in onda su Italia 1, La Pupa e il Secchione: cosa sappiamo di lei? Conosciamola!

La Pupa e il Secchione Show ha esordito su Italia 1 con la sua quinta edizione lo scorso martedì 15 Marzo. Al timone della conduzione, Barbara d’Urso che insieme alla sua giuria composta da Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style ha dato il via a questa nuova stagione.

Il cast di concorrenti che ha preso parte a questa edizione è piuttosto ricco e variegato. Pupe dalla bellezza iconica e Secchioni che hanno fatto del loro sapere la loro ‘arma di seduzione’. Il cast è formato da 22 concorrenti i quali dovranno formare 11 coppie. La sfida sarà quella di entrare in sintonia con il proprio partner nonostante le abissali differenze di fondo che ‘etichettano’ pertanto le ‘pupe’ ed i ‘secchioni’. All’interno del cast di 22 concorrenti c’è anche lei, Maria Laura De Vitis. Cosa sappiamo di lei? Conosciamola meglio.

La Pupa e il Secchione, chi è Maria Laura De Vitis

Originaria di Reggio Emilia, Maria Laura De Vitis è nata nel 1998 ed ha oggi 23 Anni. Alla passione per il fashion e per la moda la giovane ha accostato gli studi universitari. Dopo gli studi liceali si è infatti iscritta all’Università per conseguire la Laurea in Scienze della Comunicazione. Ad arricchire la sua esperienza culturale è stato anche un Erasmus nella città di Valencia che le ha permesso di ampliare le proprie conoscenze culturali e linguistiche.

La passione per la moda però l’ha portata anche a lavorare come modella. Con il lavoro da modella, la giovane ha lasciato il suo luogo natio per iniziare una nuova vita a Milano dove ha potuto al meglio coltivare il suo sogno di lavorare nel settore della moda. Fascino, sensualità e bellezza, seppur giovanissima Maria Laura è già una donna bellissima. E proprio con la sua bellezza ha conquistato la vittoria sfilando sulla passerella al concorso di bellezza che l’ha vista vincitrice della fascia “Miss Universo Emilia Romagna”.

Maria Laura De Vitis è oggi una delle concorrenti del cast dello show televisivo La Pupa e il Secchione, ma come anticipato prima la giovane non è affatto un volto nuovo nel mondo televisivo. Qualche tempo fa, nel 2020 precisamente è stata al centro di diversi titoli di gossip per la sua relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio. Inizialmente si parlava di una relazione segreta, ma dopo varie ospitate televisive la cosa era uscita allo scoperto. Tuttavia, il flirt amoroso è poi giunto al capolinea.

Non è la prima volta che vediamo Maria Laura De Vitis partecipare ad un programma televisivo. Ha infatti preso parte a Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e poi ha partecipato a Primo Appuntamento, in onda su Real Time. Ora ha deciso di mettersi in gioco in questa nuova esperienza televisiva, che ne pensate?