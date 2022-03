Partecipa a La Pupa e il Secchione, chi è Orlando Puoti: conosciamo meglio il concorrente del noto reality, cosa c’è da sapere!

Barbara D’Urso ha esordito lo scorso 15 Marzo alla conduzione della nuovissima stagione del reality show in onda su Italia 1. La Pupa e il Secchione Show ritorna con un cast di concorrenti davvero ricco e variopinto.

All’interno del reality, 11 coppie formate rispettivamente da Pupe e Secchioni, si metteranno alla prova cercando di trovare un equilibrio nel proprio rapporto. Di fatti, non sarà facile viste le differenze nella loro personalità, tuttavia ciò non è impossibile. D’altronde si sa, gli opposti si attraggono! All’interno del cast di concorrenti dello show presentato dalla D’Urso, ci sarà anche Orlando Puoti. Come è diventato famoso? Ecco cosa c’è da sapere sul ‘Secchione’ dello show!

La Pupa e il Secchione, chi è Orlando Puoti: cosa c’è da sapere su di lui

A prendere parte a questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione, c’è anche lui Orlando Puoti. Classe ’79, Orlando Puoti è nato il 19 Settembre a Gricignano d’Aversa, ha oggi 42 anni

Da sempre gli studi fanno parte della sua vita. Ha ben 4 diplomi ed ha conseguito per due volte la laurea per poi terminare il tutto con un master. Ad oggi lavora come amministratore scolastico ma svolge anche un altro lavoro, quello di animatore. Ha da sempre infatti questa grande passione che coltiva in concomitanza con il suo primo lavoro. Ma non finisce qui. Prima di partecipare a La Pupa e il Secchione, abbiamo già visto Orlando in tv. Sapete dove?

Orlando Puoti veste i panni del principe azzurro nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un Altro. Dal 2019 ha infatti preso parte al programma e da lì ha cominciato ad aumentare il numero di seguaci sui social. Ad oggi infatti vanta un seguito numerosissimo. Cosa sappiamo invece della sua vita sentimentale? Orlando, conosciuto anche come Dino, è single ed in attesa di incontrare la donna della sua vita vive insieme alla sua mamma, con la quale ha un legame saldissimo. Orlando, nelle vesti di Secchione, si dice pronto a fare questa nuova esperienza!