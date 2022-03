Vera Miales è nel cast de La pupa e il secchione, ma chi è esattamente? Scopriamo tutto quello che sappiamo su di lei: dall’età al lavoro.

Avete seguito anche voi la prima puntata de La pupa e il secchione? In onda ogni Martedì sera, il programma condotto da Barbara D’Urso si offre come un ottimo diversivo per sorridere e divertirsi.

Alla fine è proprio vero: nella giuria de La pupa e il secchione, oltre ai confermatissimi Federico Fashion Style ed Antonella Elia, vi è anche lei: Soleil Sorge. A distanza di pochissimo tempo dalla sua esperienza nella casa del GF VIP, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne si è buttata a capofitto in questa nuova avventura – proprio come accadde l’anno scorso a Tommaso Zorzi – e già si sta dimostrando la vincitrice indiscussa. A tal proposito, avete visto chi c’è tra le pupe? Recentemente, vi abbiamo parlato della bella Mila Suarez, ma l’ex di Alex Belli non è la sola. A farle compagnia, infatti, c’è anche Vera Miales. A proposito, sapete proprio tutto sul suo conto? Dall’età al suo lavoro: cosa dobbiamo sapere in previsione di Martedì.

Chi è Vera Miales de La pupa e il secchione: età, Instagram e che lavoro fa

Così come le altre edizioni, anche le pupe e i secchioni di questa condotta da Barbara D’Urso sono rinchiusi all’interno di una villa sfarzosissima. E, settimana dopo settimana, in compagnia dei loro secchioni e delle loro pupe dovranno studiare ed essere impeccabili per la diretta del Martedì sera. Ci riusciranno? Staremo a vedere! Nel frattempo, scopriamo qualche cosa in più su una delle sue pupe: Vera Miales.

Vera Miales è nata in Moldavia il 1 Gennaio del 1985. Grazie alla sua bellezza, diventa prestissimo una modella. Ed, una volta trasferitasi in Italia, continua alla grande a svolgere questo lavoro. Ad oggi, la bella de La pupa e il secchione continua la sua professione, ma è anche un’affermata influencer. Sui social, infatti, è amatissima. E il suo canale Instagram – al quale potete raggiungerla col nickname @veramiales – conta quasi 35 mila followers.

Follemente innamorata di Amedeo Goria: come si sono conosciuti?

Da quasi un anno, Vera Miales fa coppia fissa con Amedeo Goria. I due, nonostante i 30 anni di differenza, si amano alla follia. Sapete, però, come si sono conosciuti? In un’intervista a Fanpage dell’estate scorsa, la modella ha confessato di aver messo un like ad un suo post Instagram e di aver ricevuto immediatamente un suo messaggio. Da cosa nasce cosa ed oggi sono innamoratissimi!

Cosa ne pensate di lei?