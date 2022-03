La Pupa e il Secchione Show, chi è Nicolò Scalfi: anni, percorso di studi, ex fidanzate e cifra vinta a Caduta Libera

Chi è Nicolò Scalfi, concorrente dell’edizione appena iniziata de La Pupa e il Secchione Show: ricordate quanto vinse a Caduta Libera?

Nel corso della prima puntata della nuovissima edizione de La Pupa e il Secchione Show andata in onda lo scorso martedì 15 marzo, abbiamo visto presentarsi tra i concorrenti anche un ragazzo a cui ci siamo affezionati tempo fa. Si tratta del campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi. Nel programma condotto da Gerry Scotti, nessuno ha mai vinto più di lui!

La sua partecipazione al game show di Canale 5 ebbe inizio nell’ottobre del 2018 e durò ben 9 mesi, per poi tornare nel 2021 in occasione del torneo speciale dei Campioni nel periodo natalizio. Preparatissimo e ‘sempre sul pezzo’, il giovanissimo ex concorrente ha dimostrato di essere davvero un pozzo di cultura!

Educato e sorridente, ha conquistato il pubblico ed ha ottenuto il primato di concorrente che ha vinto di più finora nella storia del programma. Sapete di che cifra parliamo? Di 812.000 € di montepremi guadagnati in 88 puntate.

Non tutti sanno che dopo la lunga avventura a Caduta Libera, Nicolò ha inciso anche una canzone, La fine del mondo. Ora potremo vederlo ancora in tv grazie alla sua partecipazione nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, condotta da Barbara D’Urso. Che ruolo avrà? Ovviamente quello di Secchione!

Chi è Nicolò Scalfi: vita privata e altre curiosità

Nato nel 1999 a Sarezzo, in provincia di Brescia, Scalfi dovrebbe avere circa 22 anni. Dopo il Liceo Scientifico, si era iscritto al Politecnico di Milano dove studiava Design Industriale. Ha poi deciso di cambiare percorso ed ora è uno studente della facoltà di Lettere moderne alla Cattolica di Milano.

Il pubblico che lo ha seguito nel periodo di Caduta Libera, ricorderà certamente che proprio lì il ragazzo conobbe quella che sarebbe diventata la sua fidanzata. Lei era un’altra concorrente del programma, Valeria Filippetti, sua coetanea. Loro stessi rivelarono in trasmissione di essere una coppia. Proprio in virtù di ciò, Valeria decise di lasciare il programma: volle evitare di trovarsi a giocare contro di lui. La storia tra i due però non è durata molto e nel corso della prima puntata del 2019, Nicolò annunciò in puntata che si erano lasciati pur restando buoni amici.

Dopo questa rottura, Nicolò ha iniziato una storia con Sara Mustari, presentata da Scotti a giugno del 2019 come la fidanzata del campione. Anche con lei non è durata e attualmente non è noto se il giovane bresciano sia fidanzato oppure no.

E voi seguirete il preparatissimo Scalfi in quest’altra avventura in tv?