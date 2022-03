Maria De Filippi, sapete che lavoro facevano i suoi genitori? Chi l’avrebbe mai detto…

Sapete che lavoro facevano i genitori di Maria De Filippi? Il retroscena che non tutti conoscono.

Maria De Filippi è la conduttrice che ha saputo più di tutte adeguarsi ai tempi della società moderna. I suoi programmi sono un successo e sono diventati colonne portanti del palinsesto della televisione italiana.

Ha presentato e prodotto nel corso della sua lunga carriera numerosi programmi e ancora oggi è così, come Amici, C’è posta per te, Uomini e donne, Temptation Island, Tu si que vales. È proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT, che realizza varie trasmissioni per i canali Mediaset e nel 2013 ha fondato la web TV Witty TV, il sito internet e piattaforma social che rimanda ai programmi prodotti dalla società. La De Filippi è attiva in televisione dal 1992. Anni e anni di lavoro che l’hanno resa una delle più amate conduttrici della televisione italiana. Abbiamo appreso col tempo che non è quel tipo di persona che parla spesso della sua vita privata. Lo fa spesso solo durante alcune interviste, ma alcune volte l’abbiamo vista far riferimento alla sua vita personale, e quindi a suo marito, suo figlio Gabriele o anche ai suoi genitori.

Proprio di suo padre e di sua madre vogliamo parlarvi: scopriamo insieme che lavoro facevano.

Sapete che lavoro facevano i genitori di Maria De Filippi? Scopriamolo insieme

Attiva dal 1992 in televisione, quando ha cominciato a lavorare per canale 5 conducendo il pomeridiano di Amici, Maria De Filippi ha presentato e prodotto molti dei programmi che oggi godono di un successo straordinario. Parliamo di Amici che ogni anno detiene un record di ascolti, e ancora di Uomini e donne che ogni pomeriggio ci accompagna dandoci un po’ di leggerezza e regalandoci anche tante emozioni.

Ma non finisce qui. C’è posta per te è uno dei programmi in onda il sabato sera che riscontra un grande seguito. Il pubblico si lascia travolgere dalle emozioni delle storie dei protagonisti. E ancora, Tu si que vales, trasmissione in onda prima della stagione successiva di C’è posta per te. Maria De Filippi è proprio una garanzia. Ma cosa sappiamo di lei? Scopriamo che cosa facevano i genitori.

Sembrerebbe, secondo quanto riportato sul web, che il padre della conduttrice abbia lavorato come rappresentante di medicinali, mentre sua madre era un’insegnante di latino e greco. La stessa De Filippi prima ancora di diventare una conduttrice, non ha mai abbandonato gli studi, laureandosi in giurisprudenza.