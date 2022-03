Nicolas Vaporidis, la sua ex moglie è un’attrice che conosciamo benissimo

Cosa sappiamo di Nicolas Vaporidis? Sapete che la sua ex moglie è un’attrice molto amata? Scopriamo insieme chi è.

Questa sera parte la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Il reality è condotto anche quest’anno da Ilary Blasi. La conduttrice ha scelto come opinionisti due personaggi del mondo dello spettacolo molto amati, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. L’inviato scelto è Alvin.

Ma non finisce qui perchè anche il cast è pazzesco. Ma proprio per quanto riguarda i naufraghi che seguiremo in Honduras c’è una novità. Saranno divisi in gruppi, da una parte ci saranno i single e dall’altra le coppie, come madre e figlio, sorella e fratello, fidanzati e così via. Tutti i concorrenti scelti sono famosissimi e tanto amati. Anche Nicolas Vaporidis è uno dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei famosi: ma cosa sappiamo di lui? Sapete che è stato sposato con una famosa attrice? Scopriamo insieme chi è.

Chi è l’ex moglie di Nicolas Vaporidis: è un’attrice che conosciamo benissimo

Nicolas Vaporidis è un concorrente de L’Isola dei famosi. Avremo il piacere di vederlo e seguire il suo percorso in Honduras. E’ un attore e un produttore cinematografico molto amato. Vaporidis dopo il diploma decide di trasferirsi a Londra, per rimanervi più di un anno lavorando come cameriere e seguendo corsi di inglese e frequentando i corsi di recitazione.

Tornato in Italia, arriva nel 2002 il debutto sul grande schermo. Recita ne Il ronzio delle mosche e l’anno seguente è il protagonista del film 13dici a tavola. Nel 2005 gira la serie tv Orgoglio capitolo terzo, trasmessa da Rai Uno nel 2006. Non si ferma qui ma sempre nel medesimo anno è il protagonista del film di successo Notte prima degli esami. L’attore ha recitato al cinema anche in Come tu mi vuoi, Cemento armato, Maschi contro femmine, Femmine contro maschi, Tutti i soldi del mondo, Anche senza di te, L’agenzia dei bugiardi e in tanti altri film ancora. Molti sono stati i film sul piccolo schermo che l’hanno visto presente nel cast. Ma della su vita privata cosa sappiamo? Sapete che la sua ex moglie è un’attrice molto amata?

Nicolas Vaporidis dopo diverse relazioni, nel 2012 ha sposato Giorgia Surina, attrice, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva. La coppia ha divorziato nel 2016.