Tra le ragazze di Non è la rai un viso così dolce non può essere dimenticato: oggi è ancora bellissima, come la ritroviamo dopo anni.

Se chiedessimo ai nostri lettori qual è il programma che ha fatto scalpore negli anni ’90, siamo certi che tutti ci risponderebbero Non è la Rai. Andato in onda per la prima volta nel 1991, la trasmissione dapprima condotta da Enrica Bonaccorti ed, in seguito, da Paolo Bonolis e Ambra Angioini ha saputo riscuotere un’attenzione incredibile.

Sono tantissime le ragazze che hanno preso parte a Non è la rai nel corso delle sue quattro edizioni. E sono altrettanto numerose coloro che hanno saputo lasciare un segno. La protagonista di questo nostro articolo è proprio una di loro. Entrata a far parte del programma durante la sua ultima edizione, la giovane ha saputo ammaliare tutti. Il motivo? La sua bellezza, ma anche per il suo viso tanto dolce! Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Recentemente, vi abbiamo parlato di Melissa De Negri e di come sia cambiata la sua vita dopo il programma, ma di questa splendida fanciulla cosa sappiamo? Scopriamolo insieme.

Ricordate questo viso dolcissimo tra le ragazze di Non è la rai? Eccola oggi

Se da una parte Non è la Rai è stato un ottimo trampolino di lancio per tantissime donne dello spettacolo nostrano di successo, dall’altra è stata un’occasione per conoscere tante altre ragazze che – seppure oggi abbiano detto ‘addio’ ai riflettori – ancora oggi continuano ad essere amatissime. Tra queste, c’è proprio lei: la splendida Michela Lo Noce. Ricordate il suo viso, la sua bellezza e bravura nel corso della quarta ed ultima edizione del programma? Ebbene. Scopriamo insieme che fine ha fatto oggi?

Così come Cristina Quaranta, sembrerebbe che anche la vita di Michela Lo Noce sia cambiata dopo Non è la rai. Seppure non sappiamo con certezza cosa faccia oggi, possiamo confermarvi che la splendida fanciulla ha detto addio al mondo dello spettacolo. Dando uno sguardo al suo canale Instagram, però, sembrerebbe che si dedichi alla sua vita da mamma, che diciamoci la verità è il mestiere più bello che ciascuna donna possa mai fare. Siete curiosi, infine, di sapere com’è diventata? Eccola qui:

A distanza di anni, Michela Lo Noce è sempre bellissima. Lo pensate anche voi?