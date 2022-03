Tutti pazzi per la colomba di Carlo Cracco: sapete quanto costa?

Sono tutti letteralmente impazziti per la colomba di Carlo Cracco, ma sapete quanto costa? Bontà assicurata: resterete davvero senza parole.

Se una Pasqua all’insegna del dolce e della golosità avete intenzione di trascorrere coi vostri cari, la colomba di Carlo Cracco non può assolutamente mancare sulle vostre tavole.

A distanza di qualche mese dal suo incredibile e succulento panettone, Carlo Cracco tenta nuovamente di prendere per la gola i suoi ammiratori con una colomba pasquale da leccarsi i baffi. Qualche giorno fa, l’amatissimo chef ha condiviso una sua foto mentre addenta il prezioso dolce e tutti sono letteralmente impazziti. Sapete quanto costa? E, soprattutto, sapete dove è possibile acquistarla? Ci pensiamo immediatamente.

Carlo Cracco, quanto costa la sua colomba? Il prezzo e dove acquistarla

Dopo quella di Antonino Cannavacciuolo, anche la colomba di Carlo Cracco sta letteralmente facendo furore. Tutti ne sono impazziti per la sua golosità e in tantissimi sono curiosi di avere qualche nozione in più. Benissimo: ci pensiamo noi! Sul sito ufficiale dello shop online di Carlo Cracco – oltre alle uova pasquali, disponibili sia con cioccolato a latte e fondente, il cui prezzo è di 55 euro – è possibile anche acquistare la “famosa” colomba. Badate bene: non vi è soltanto quella classica, ma due varianti davvero speciali.

Se preferite la colomba classica, potete procedere all’acquisto immediatamente! Il suo costo è di 46 euro. La ricetta, ovviamente, è quella tradizionale. E, al suo interno, vi sono tutti i suoi prodotti tipici. Credete che sia finita qui? Assolutamente no! Oltre a questa, vi sono altre due “versioni” piuttosto succulenti. Stiamo parlando della colomba a pistacchio e al cioccolato. Entrambe costano 48 euro, ma hanno delle particolarità che le rendono davvero speciali. Quella al pistacchio, infatti, rispetta la ricetta tradizionale della colomba, ma presenta anche una glassa al cioccolato bianco e pistacchio e al suo interno vi è del pralinato a pistacchio. Quella al cioccolato, invece, presenta all’interno arance e albicocche candite di Agrimontana. Insomma, una vera e propria botta di bontà!

Quale di queste prelibatezze vi piace di più? Per noi, sono tutte deliziose!