Ricordate Guendalina Tavassi al Grande Fratello? Vediamo com’è cambiata in questi anni

Ricordate quando Guendalina Tavassi è stata una concorrente del Grande Fratello? Vediamo quanto è cambiata negli anni.

La nuova edizione de L’Isola dei famosi parte questa sera 21 marzo su canale 5. Ilary Blasi al timone del reality ha scelto gli opinionisti, Vladimri Luxuria e Nicola Savino. Mentre in Honduras a seguire i naufraghi c’è Alvin.

I concorrenti sono divisi in due gruppi, da una parte ci sono i single e dall’altra le coppie che possono essere formate da fidanzati, come nel caso di Lory Del Santo e Marco Cucolo, o di sorella e fratello, come Guendalina Tavassi insieme a suo fratello Edoardo, ma non solo. Guendalina è oggi un amato personaggio del mondo dello spettacolo, ma ricordate dove l’abbiamo vista la prima volta in televisione? La naufraga de L’Isola dei famosi partecipò anni fa al Grande Fratello. Era giovanissima, aveva circa 24 anni allora: vediamo quanto è cambiata in questi anni.

Guendalina Tavassi al Grande Fratello: è stata una concorrente molti anni fa

Guendalina Tavassi è una naufraga della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Non partecipa da sola ma sarà affiancata da suo fratello Edoardo e quindi la vedremo nel gruppo delle coppie.

In questi anni abbiamo avuto il piacere di vederla in diversi programmi televisivi. Ha svolto il ruolo di opinionista a Mattino Cinque, ma anche a Pomeriggio Cinque. Questa non è la sua prima volta in Honduras perchè in passato aveva già partecipato al reality. La Tavassi è stata concorrente della nona edizione. Ma prima ancora ricordate dove l’abbiamo vista? E’ stata una concorrente del Grande Fratello, nell’undicesima edizione. Ma com’era allora?

Ecco uno scatto in cui la vediamo all’epoca del suo GF, ed è fotografata insieme ad un’altra ex concorrente, Margherita Zanatta. La naufraga aveva 24 anni quando ha partecipato nel reality di canale 5. Ovviamente era molto più giovane, ma non sembra così cambiata. Era una donna bellissima allora e lo è ancora più oggi. Proprio nel programma abbiamo conosciuto seppur indirettamente il fratello di Guendalina, Edoardo. Quest’ultimo è stato infatti spesso ospite della trasmissione per sostenere e appoggiare la sorella.