Roberta Morise sarà a L’Isola dei famosi, ma ricordate com’era ai tempi di Miss Italia? Correva esattamente l’anno 2004: eccola!

Non ci saremmo aspettati una cosa del genere, invece è stato proprio così. Insieme a tantissimi altri naufraghi, Roberta Morise ritorna sul piccolo schermo con l’Isola dei Famosi. A partire da Lunedì 21 Marzo, infatti, inizierà la sedicesima edizione dell’adventure reality e la bella modella e conduttrice sarà una delle sue concorrenti.

Era esattamente il 2004 quando Roberta Morise, davvero giovanissima, compiva il suo debutto sul piccolo schermo nostrano. E conquistava tutti. In quell’anno, infatti, la bella calabrese prende parte al programma di Carlo Conti ‘I raccomandati’. Ed inizia la sua scalata al successo. Dopo questo esordio, infatti, la Morise prende parte a diverse trasmissioni di successo. L’abbiamo vista, ad esempio, ne ‘I migliori anni’, ‘L’eredità’, ma anche alla conduzione de I Fatti vostri. Insomma, Roberta Morise ne ha fatta di strada dal suo esordio. Ricordate, però, com’era ai tempi di Miss Italia? Poco prima del suo debutto ne I Raccomandati, la giovanissima di Cariati ha partecipato al concorso di bellezza di quell’anno, riuscendo a conquistare il quinto posto. Siete curiosi di sapere come si mostrava e com’è cambiata in questi anni?

Roberta Morise a Miss Italia: com’era e com’è cambiata?

Nata a Cariati nel 1986, Roberta Morise compie il suo esordio nel mondo dello spettacolo davvero giovanissima. Era il 2004 quando, all’età di 18 anni, partecipa a Miss Italia. E riesce a conquistare il quinto posto. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, la sua scalata al successo è impressionante. Ad oggi è amatissima. E la sua bellezza non può assolutamente passare inosservata. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata in tutti questi anni?

Siamo riusciti a rintracciare un video degli esordi di Roberta Morise ai suoi esordi. Ed abbiamo constatato che, nonostante siano passati ben 18 anni, la giovane calabrese non è affatto cambiata. Certo, all’epoca era soltanto una ragazzine ed ora è una donna. Per il resto, però, non è affatto cambiata. Guardate un po’ qui:

Nonostante siano passati anni, Roberta Morise è sempre splendida, vero?