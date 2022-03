Qual è il titolo di studio di Stefano Accorsi? Non tutti lo immaginano

Non tutti immaginano quale sia il titolo di studio di Stefano Accorsi: conoscevate questo retroscena? Cosa c’è da sapere sul suo conto.

È un attore famosissimo, eppure nei panni di Vittorio Pagani Stefano Accorsi sta regalando delle emozioni davvero pazzesche. Stasera andrà in onda l’ultima puntata di ‘Vostro Onore’, ma cosa accadrà? Le anticipazioni ci dicono che sarà un finale di stagione choc. E noi non vediamo l’ora.

Nel corso della sua immensa carriera, Stefano Accorsi ha interpretato tantissimi personaggi. E con ciascuno di essi ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano. Oggi è amatissimo e, senza alcun dubbio, tra gli attori più completi nostrano. Se, però, vi chiedessimo qualche cosa in più sul suo conto, ci sapreste dare una risposta? Proprio recentemente, vi abbiamo parlato della sua vita privata ed abbiamo scoperto che, così come la sua carriera, anche questo aspetto della sua vita è piuttosto ricco. Sapete, però, quale sia il suo titolo di studio? A quanto pare, sembrerebbe che la passione per la recitazione il buon Accorsi ce l’abbia avuta sin da piccolo. Procediamo, però, con ordine.

Stefano Accorsi, sapete qual è il suo titolo di studio?

Nato a Bologna il 2 Marzo del 1971, sembrerebbe che Stefano Accorsi abbia da sempre voluto diventare un pezzo da novanta nel mondo dello spettacolo nostrano. Ed oggi, a distanza di anni dal suo esordio, possiamo dire a gran voce che ci è riuscito alla grande. Era esattamente il 1992 quando, seppure con una piccola parte, esordisce sul grande schermo. Da quel momento, la carriera del buon Stefano prende letteralmente il volo. Ed oltre a vederlo come protagonista di un famoso spot pubblicitario, Accorsi ha cavalcato la cresta dell’onda come attore.

Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? Siamo certi che, seppure sia amatissimo, non tutti conoscono questo retroscena. Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Stefano Accorsi abbia conseguito il diploma scientifico. E che dopo si sia dedicato completamente alla recitazione. A differenza, ad esempio, di Giampaolo Morelli, che ha tentato un percorso universitario per poi abbandonarlo, il buon Accorsi ha scelto di ultimare gli studi liceali e di dedicarsi poi anima e corpo al teatro.

Lo sapevate?