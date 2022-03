Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Veronica Rimondi: età, provenienza, laurea, lavoro e profilo Instagram

Annunciata ufficialmente sul sito Witty Tv la nuova tronista di Uomini e Donne: si tratta di Veronica Rimondi, ecco cosa ha raccontato di sé.

A sedere sul Trono Classico per cercare l’anima gemella tra le decine di corteggiatori che si presenteranno a contendersi il suo cuore, sarà lei: Veronica Rimondi è la nuova tronista!

Nella clip di presentazione, ha rivelato di avere 26 anni e di abitare a Ferrara. Capelli lunghi e lisci, sguardo deciso, parlantina sciolta e una buona dose di humor, la ragazza ha mostrato un’indole piuttosto ‘peperina’ che certamente riserverà parecchie emozioni e colpi di scena. Con un carattere così, viene spontaneo chiedersi come si rapporterà con l’opinionista Tina Cipollari, famosa per la sua schiettezza che la rende protagonista di tante liti in trasmissione.

Insomma, le carte in regola per essere la nuova protagonista del dating show di Canale 5 dei prossimi mesi ci sono tutte: nel video, Veronica Rimondi indossa una giacca che la dà un’aria molto sicura, da donna in carriera, e dal suo modo di porsi si intuisce subito che non sarà una preda facile per i suoi corteggiatori. Conosciamola meglio!

Veronica Rimondi è la nuova tronista di Uomini e Donne: cosa fa nella vita e cosa cerca in uomo

La seguitissima trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi sta quindi per accogliere un’altra protagonista che arricchirà di emozioni le storie già parecchio intricate che animano lo studio.

Nel video su Witty Tv, la nuova tronista racconta che si è laureata durante il lockdown e che ora lavora nell’azienda di famiglia si suo padre. Si descrive ambiziosa, intuitiva ed autoironica e spiega di non sopportare gli uomini narcisisti e la monotonia Vive sola da cinque anni in una casa di proprietà del papà. Già con le idee molto chiare, la Rimondi ha chiarito di volere uomini svegli: “Devono essere sul pezzo, altrimenti me li magno”.

La sua ultima storia sentimentale risale a due anni fa e il suo profilo Instagram, già molto seguito, è @rmnvnc. Riguardo alla sua famiglia, Veronica ha raccontato: “Mamma e papà si sono separati quando io ero piccola, ma i miei non mi hanno mai fatto mancare nulla. Sono legata a mia madre e a mia sorella e grata a papà, che mi ha permesso di lavorare nell’azienda di famiglia”.

Inoltre, ha ammesso di risultare spesso antipatica in un primo momento: “Una delle frasi che più mi sento dire è: ‘sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica’? Ma come sappiamo, spesso l’apparenza inganna”.

Da una prima impressione, ci sentiamo di dire che il trono di Veronica sarà davvero imperdibile. Voi che ne dite?