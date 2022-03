E’ oggi un’icona della musica italiana, ma tutti si chiedono: Vasco Rossi è laureato? Ecco cosa sappiamo sugli studi del noto cantautore

La passione per la musica lo accompagna sin dall’adolescenza. Vasco Rossi è cresciuto con in tasca un talento davvero incredibile che negli anni lo ha portato ad ottenere un successo davvero strepitoso. E’ ad oggi considerato una delle voci più amate nel panorama musicale italiano. Un vero artista, non c’è nulla da dire.

Forse però pochi conoscono i dettagli della sua vita privata, in particolare quelli che lo raccontano e lo descrivono prima del successo poi ottenuto grazie alla musica. A questo proposito, indaghiamo un po’ sul passato del noto rocker. Quali sono stati i suoi studi? Tutti si domandano, Vasco Rossi è laureato? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Vasco Rossi è Laureato? Il retroscena che pochi conoscono

Sul palcoscenico musicale è un grande artista che non ha bisogno di presentazioni, ma cosa sappiamo della vita privata di Vasco Rossi? In particolare cosa sappiamo della fase precedente al successo? Prima di diventare una voce ed un volto famosissimo nel panorama artistico italiano, Vasco Rossi avrebbe intrapreso degli studi universitari. Ad oggi tutti si domandano, Vasco Rossi è laureato?

Già da bambino l’arte di fare musica scorreva nelle sue vene. Tuttavia, nella fase adolescenziale i genitori lo indirizzarono agli studi liceali. Di fatti, Vasco Rossi ha conseguito il Diploma in Ragioneria. Dopo aver conseguito poi il diploma, il rocker si iscrive all’Università per frequentare la facoltà di Economia e Commercio presso l’Università di Bologna. Non porta però a termine questi studi perché comincia invece ad interessarsi agli studi umanistici.

Ed infatti qualche tempo dopo, lascia la facoltà di Economia per iscriversi alla facoltà di Pedagogia. Sebbene avesse però nutrito un primo interesse verso le discipline umanistiche, Vasco Rossi a meno 8 esami dalla conclusione del percorso di studi, decide di abbandonare la carriera universitaria. L’intenzione era quella di dedicarsi a pieno alla sua più grande passione, la musica.