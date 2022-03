Vostro Onore ha conquistato tutti, ma ci sarà una seconda stagione?

Tutti sono interessati nel saperlo: ci sarà una seconda stagione di Vostro Onore? Cosa sappiamo a pochissime ore dall’ultima puntata.

È la domanda che, senza alcun dubbio, tutti i telespettatori di Vostro Onore si stanno ponendo: ci sarà una seconda stagione? Tra qualche ora, andrà in onda la quarta ed ultima puntata della mini serie, eppure il pubblico non vede l’ora di sapere se ci sarà o meno un continuo.

Sin dalla sua prima puntata, Vostro Onore si è dimostrata una fiction completamente diversa da tutte le altre. Se fino a questo momento, infatti, abbiamo assistito alla stragrande maggioranza di serie tv dedicate a storie d’amore, di amicizia o a molto altro ancora, quella con Stefano Accorsi racconta la storia di un padre che ha un unico obiettivo: preservare suo figlio! Fino a quel momento, infatti, Vittorio Pagani è stato incorreggibile nel suo lavoro da giudice, ma quando suo figlio si trova coinvolto in un incidente che potrebbe costargli seriamente la vita, la sua carriera non vale più nulla. Insomma, un vero e proprio capolavoro. E gli ascolti registrati fino ad adesso ce ne danno ampia conferma. Cosa sappiamo, però? Tra qualche ora, andrà in onda l’ultima puntata, ma siete curiosi di sapere se ci sarà una seconda stagione?

Ci sarà una seconda stagione di Vostro Onore?

Siamo tutti in trepidante attesa per questa quarta ed ultima puntata di Vostro Onore. Nel corso di queste settimane, la serie tv ha regalato dei colpi di scena. Ed ha mostrato come un padre sia disposto a tutto per il bene di un figlio. Cosa dobbiamo aspettarci da questo finale di stagione? Al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, sono davvero numerose quelle persone che si chiedono se ci sarà un continuo sulle avventure di Vittorio Pagani.

In parole povere, quindi, ci sarà una seconda stagione di Vostro Onore? Al momento, purtroppo, non ci è dato sapere granché. Da quanto si apprende dalle parole di Stefano Accorsi a Telesette, però, sembrerebbe che il finale di stagione a cui assisteremo tra un po’, sarà un finale aperto. Questo, quindi, fa pensare che potrebbe esserci un prosieguo, ma al momento non ne abbiamo la conferma.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe una seconda stagione di Vostro Onore?