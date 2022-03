Amici 21, chi è il ballerino professionista Simone Milani alias Spillo: indovinate chi è stato il suo primo insegnante

Età, carriera, vita privata e altre curiosità sul ballerino professionista di Amici Simone Milani, meglio noto come Spillo.

Fa parte del gruppo di ballerini professionisti di Amici e tutti lo conoscono come Spillo, ma il suo vero nome è Simone Milani. L’amore per la danza lo accompagna da sempre e il primo docente che lo ha introdotto in quel mondo è stato un volto molto noto in tv.

Insieme a Giulia Stabile, Elena d’Amario, Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli, Umberto Gaudino, Francesca Tocca, Marcello Sacchetta, Sebastian Melo Taveira e Simone Nolasco, Spillo collabora anche quest’anno con la celebre scuola.

Vi è approdato nel 2019 collaborando col grande coreografo Giuliano Peparini, fratello della docente Veronica. Ha 24 anni ed è nato a Roma il 27 gennaio del 1998. Oltre al talent show condotto da Maria De Filippi, il suo curriculum comprende tante altre esperienze professionali importanti.

Vita privata di Spillo, ballerino professionista di Amici: chi è la sua fidanzata

Specializzato in hip hop, Simone ha fatto parte del cast del programma Un amico è così, condotto nel 2011 da Lorella Cuccarini e di quello della serie tv Maggie e Bianca su Rai Gulp. Ha poi ballato sul palco del Wind Summer Festival per accompagnare l’esibizione di Riki, ex allievo vincitore della categoria Canto nella stagione di Amici 2016/2017.

Il suo primo insegnante è stato addirittura Kledi, grande ballerino legato alla storia di Amici e a tante altre trasmissioni di Canale 5. Altra figura molto importante nella sua formazione artistica è stata quella della coreografa Alice Cimoroni.

Appassionato di viaggi, Spillo insegna ai bambini a ballare. In base a quanto si leggeva sul web fino a qualche tempo fa, sarebbe fidanzato dal 2016 con una collega. Lei è la ballerina ragusana Federica Criscione. E’ apparsa nel video della canzone di Irama Mediterranea.

La fase serale di questa 21esima edizione di Amici è iniziata sabato scorso 19 marzo e la prima puntata ha visto l’eliminazione di due allievi. La strada comunque è ancora lunga e Spillo sarà anche stavolta uno dei volti più amati del programma.