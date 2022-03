Amici 21, scatta un drastico provvedimento disciplinare per l’intera classe: Maria De Filippi costretta ad intervenire

Ad Amici 21 qualcuno continua a non rispettare le regole e la produzione decide di ‘punire’ tutta la classe con un altro provvedimento.

Il daytime andato in onda ieri 22 marzo 2022 ha mostrato ciò che è accaduto in questi giorni ai ragazzi di Amici 21: si tratta di un provvedimento disciplinare che ha coinvolto l’intera classe sebbene siano stati in due ad infrangere il regolamento.

Ricordiamo che, già giorni fa, Nunzio era stato ‘beccato’ a mandare una mail ai familiari in un orario in cui non sarebbe stato consentito. Sappiamo infatti che i ragazzi possono usare il computer solo per studiare e i social solo in determinate fasce orarie e rigorosamente sotto il controllo della produzione.

Nonostante l’episodio della settimana scorsa, però, Alex e Sissi hanno continuato ad utilizzare i social fuori orario e il computer per scopi che niente hanno a che vedere con lo studio.

Maria De Filippi si è collegata con la classe ed ha spiegato che il programma non vorrebbe in alcun modo avere un atteggiamento di ‘controllo’ o ‘punitivo’. Basterebbe semplicemente essere più responsabile da parte di ciascuno.

Amici 21, la ‘batosta’ non risparmia nessuno: le reazioni al provvedimento

Dopo aver visto il video in cui si vedevano chiaramente i due cantanti eludere le regole, Sissi ha chiesto scusa mentre Alex ha tentato di giustificarsi in qualche modo. Alla luce delle infrazioni commesse, la produzione ha deciso di togliere il computer a tutti gli allievi indistintamente. Ognuno di loro ha dovuto consegnare il proprio dispositivo e nessuno potrà farne uso neanche se si tratta di studio.

A questa notizia, gli altri ragazzi si sono mostrati seriamente preoccupati: il computer per loro è uno strumento fondamentale perché lì c’è tutto il materiale utile per preparare le performance, soprattutto ora che è in corso il Serale. LDA, per esempio, ha sottolineato quanto gli sia indispensabile per annotare i versi che scrive quando si sente ispirato. Anche per i ballerini si tratta di un bel guaio perché nel computer ci sono i video delle coreografie che devono imparare.

Nunzio e gli altri hanno fatto notare ad Alex che lui è stato il primo a criticarli quando hanno commesso lo stesso suo errore e che alla fine lui ha fatto anche di peggio. Anche il ballerino di latino Leonardo, entrato nella scuola lo scorso febbraio, gli ha spiegato che se lui non li avesse rimproverati in precedenza, ora nessuno se la sarebbe presa con lui.

E voi siete d’accordo con la decisione della produzione? Quale soluzione sarebbe stata più corretta secondo voi?