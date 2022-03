Bonnie Wright è la star di Harry Potter: chi è il marito dell’attrice

Bonnie Wright è la star di Harry Potter: sapete chi è suo marito? Si sono sposati da pochissimo.

Bonnie Wright è particolarmente nota per aver interpretato Ginny Weasley nella saga cinematografica Harry Potter. L’attrice era solo una bambina quando è entrata a far parte del cast. Aveva 10 anni quando l’abbiamo vista seppur in modo marginale nel primo film, Harry Potter e la pietra filosofale.

A partire dal secondo film uscito nelle sale nel 2002 il suo personaggio diventa uno dei principali. E’ proprio Ginny che si unisce al Prescelto, interpretato da Daniel Radcliffe, e lo segue affrontando pericoli mortali. Ma negli anni ha recitato anche in altri film al cinema e in televisione e ha debuttato come sceneggiatrice e regista. Bonnie è anche una modella. Il 19 marzo 2022 l’attrice ha spiazzato letteralmente i fan. Ha pubblicato un video in cui mostrava due anelli nuziali. Ebbene sì, è convolata a nozze in gran segreto, dato che non l’aveva mai annunciato prima. L’ha svelato soltanto dopo aver pronunciato il sì. Ma chi è suo marito?

Bonnie Wright è stata Ginny in Harry Potter: chi è il marito dell’attrice

Tra le attrici più amate che hanno fatto parte del cast di Harry Potter c’è sicuramente lei, Bonnie Wright. Nella saga ha interpretato la piccola Ginny Weasley poi diventata una donna e una strega eccezionale. In molti avranno notato sicuramente, almeno coloro che hanno letto i libri, che nel film il suo personaggio è messo meno in evidenza rispetto ai testi.

Infatti nelle opere è sicuramente presentata come una delle streghe più forti e coraggiose. L’attrice ha interpretato Ginny in maniera impeccabile e ha conquistato grandi e piccini. Come vi abbiamo già svelato, il 19 marzo 2022 è convolata inaspettatamente a nozze. Ma chi è il marito dell’attrice?

Il fortunato è Andrew Lococo. La coppia è insieme da diverso tempo, da come possiamo vedere sui social. Infatti le foto in cui appaiono uniti risalgono almeno a prima dell’estate 2021. Per amore Bonnie ha fatto un passo importante, ha lasciato Los Angeles ed è andata a vivere con lui a San Diego. Non sappiamo quale mestiere svolga il marito dell’attrice.