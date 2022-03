Dove vive Alvin: scopriamo la casa dell’inviato de L’Isola dei famosi

Avete visto dove vive Alvin? Scopriamo alcuni dettagli della casa dell’inviato de L’isola dei famosi.

Alvin è l’inviato della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Abbiamo avuto modo di apprezzarlo già in precedenti edizioni dove ha seguito i naufraghi accompagnandoli in questa avventura non poco difficile.

Questo non è il suo vero nome ma è uno pseudonimo. L’inviato si chiama Alberto Bonato. E’ un conduttore televisivo e radiofonico, ma non solo, è anche un produttore, un compositore e cantante e come tale ha utilizzato anche altri pseudonimi come Smoking Egg, Red Touch, Family Man, Post No Bills. Diventato famoso con i suoi esordi in Disney Channel ha poi cominciato ad ampliare il suo curriculum. La sua carriera è partita nel 1998. In questi anni l’abbiamo visto in numerose trasmissioni, spesso come inviato, ma anche come opinionista e conduttore.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato dall’8 settembre 2007 con Kali Wilkes, conosciuta nel 2004. La coppia ha 2 figli, Tommee nato nel 2009 e Ariel nel 2013. Ma dove vive insieme alla sua famiglia? Scopriamo la casa dell’inviato de L’Isola dei famosi.

Dove vive Alvin: entriamo nei dettagli della casa dell’Inviato de L’isola dei famosi

Il conduttore in veste di inviato seguirà dall’Honduras i naufraghi de L’Isola dei famosi. Sarà un viaggio lungo e sicuramente intenso. Come abbiamo già riportato è sposato dal 2007 con Kali Wilkes e insieme sono diventati genitori di due bellissimi bambini, Tommee e Ariel. Ma dove vive l’inviato insieme alla sua famiglia?

Non sappiamo dove si trovi la casa, ma sul suo canale social possiamo notate alcuni dettagli della sua abitazione nelle foto che pubblica. Le stanze sono diverse ma quello che non passa inosservato è lo studio di registrazione. Sono tanti gli scatti social in cui possiamo vederlo. Spesso il conduttore registra la sua musica insieme ai suoi bambini.

In un’altra stanza possiamo vedere un divano dalla tonalità chiara in abbinamento alle tende. C’è un grande tappeto di colore arancione e una lampada molto particolare.

Il pezzo forte oltre allo studio di registrazione è il giardino.

Guardando questa foto in alto lo spazio verde potrebbe circondare la casa, ma non ne abbiamo sicurezza. Sono diversi i post su instagram in cui Alvin si mostra in giardino insieme alla sua famiglia, in particolare con i suoi figli mentre ride e scherza. Cosa ne pensate guardando questi scatti? L’inviato de L’isola dei famosi vive in una dimora molto bella.