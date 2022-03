Elisabetta Canalis, avete notato quel costume? Presto andrà a ruba

Il costume da bagno indossato da Elisabetta Canalis in questo scatto andrà sicuramente a ruba nella prossima estate! Diamo un’occhiata

Icona di bellezza indiscussa, Elisabetta Canalis toglie il fiato. Dagli esordi televisivi nell’ormai lontano 1999 la bellissima showgirl ha percorso tanta strada che l’ha condotta al successo.

Quello di Elisabetta Canalis è un nome ormai noto oltreoceano. Nasce come modella e velina, la ritroviamo anche come attrice all’interno di fiction, sitcom e cinepanettoni. La bellezza della Canalis non è certamente mai passata inosservata. Dal 2014 ha fatto le valige ed è volata in California con il suo amato Brian. Avete mai visto la loro casa? E’ davvero splendida. In queste ore però ciò che attira l’attenzione sul profilo Instagram della modella è uno scatto inedito nel quale la Canalis si mostra in costume, baciata dal sole. Davvero bellissima. Ma tutti si chiedono, sarà questo il costume che diventerà il trend dell’estate?

Alla ricerca del costume da bagno di Elisabetta Canalis: sarà il trend dell’estate?

Sotto il sole cocente e su una spiaggia dalla sabbia fine e dorata di Malibu, Elisabetta Canalis fa sfoggio del suo bellissimo costume da bagno che ha già in poche ore fatto scalpore. Siamo sicuri che questo diventerà il costume di tendenza della nostra estate 2022.

E mentre qui diamo il benvenuto alla primavera, nella bellissima California il sole scotta più che mai e così la bellissima modella non ci pensa due volte, è pronta per sfoggiare il suo costume! Un intero sgambato che ben incornicia le forme della meravigliosa Elisabetta Canalis. Un color ‘biscotto’ che si abbina al suo incarnato e riprende i colori della sabbia dorata californiana.

Spalline sottili ed un profondo scollo sulla schiena richiamano subito l’attenzione. Possiamo essere quasi certi del fatto che il costume indossato da Elisabetta Canalis diventerà presto di tendenza!

Non solo un costume però, perché questo che si presenta come body può in realtà anche essere indossato per completare dei look freschi primaverili ed estivi. Insomma, un pezzo che non può affatto mancare nel nostro guardaroba!