E’ la protagonista di Grey’s Anatomy ma in questi anni Ellen Pompeo ha recitato in numerosi film: dove abbiamo visto l’attrice.

E’ lei la star di Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo è la protagonista della famosa serie televisiva statunitense. Questo ha fatto sì che diventasse famosa in tutto il mondo.

Era giovanissima quando è entrata a far parte del cast, scelta da Shonda Rhimes per interpretare Meredith Grey. Prima ancora aveva iniziato la sua carriera televisiva con piccoli ruoli. Ma prima ancora di lavorare in tv, l’attrice lavorava in un bar. Qui realizza uno spot commerciale e viene notata da un agente del mondo dello spettacolo. Subito dopo viene scelta per realizzare diversi spot della L’Oreal. Grey’s Anatomy è stata la serie che le ha donato fama e successo ma negli anni Ellen Pompeo ha recitato in tanti film trasmessi anche in Italia: vediamo insieme tutti i film e serie tv in cui ha recitato.

Ellen Pompeo è la protagonista di Grey’s Anatomy: ricordate dove l’abbiamo vista? Tutti i film

Nel 2005 è stata scelta da Shonda Rhimes per interpretare Meredith Grey in Grey’s Anatomy. Adesso la serie è arrivata alla diciannovesima stagione e l’attrice riveste ancora questo ruolo. Negli anni si è più volte parlato di un suo addio e anche di una conclusione definitiva della serie, ma per la gioia dei fan questo non è accaduto.

L’attrice che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione e dello spettacolo realizzando spot e in seguito cortometraggi, sicuramente non si aspettava di ricevere un così grande affetto da parte dei fan. Ma Pompeo ha una carriera pienissima e ha ampliato in questi anni il suo curriculum professionale: ricordate dove l’abbiamo vista?

L’attrice ha recitato al cinema e in televisione. Noi abbiamo avuto modo di seguirla in Moonlight-Voglia di ricominciare, Prova a prendermi, Daredevil, Law & Order-i due volti della giustizia, Squadra Med-Il coraggio delle donne, Friends, Station 19, e ovviamente in Grey’s Anatomy. Forse non tutti sanno però che l’abbiamo anche vista in un video musicale di una famosissima cantante. Ellen Pompeo è apparsa nel video di Taylor Swift, Bad Blood.