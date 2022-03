Fedez operato al San Raffaele di Milano: nei giorni scorsi aveva annunciato di avere un problema di salute

Fedez è stato operato al San Raffele di Milano: il rapper nei giorni scorsi aveva raccontato di avere problemi di salute.

Fedez è stato operato all’Ospedale San Raffaele di Milano. La notizia è stata riportata da Libero e confermata da Fanpage.it. Il rapper nei giorni scorsi aveva raccontato di avere un problema di salute.

E’ apparso in una storia social molto provato non entrando nei dettagli della causa. Ha raccontato che ha scoperto di avere un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo. Dovrà iniziare un percorso importante. Il rapper ha preferito non dire altro: “Comporta un percorso importante che voglio anche raccontare ma non ora”. Al momento non sappiamo per cosa l’artista abbia subito l’operazione e quali siano le sue condizioni attuali.

Fedez operato: il rapper pochi giorni fa ha annunciato di avere un problema di salute

Una notizia giunta nelle ultime ore, Fedez, il marito di Chiara Ferragni, è stato operato al San Raffaele di Milano. Non si conosce ancora il motivo di questo intervento e non si conoscono le sue condizioni attuali.

Il rapper non ha dato al momento sue notizie. Due giorni fa ha parlato ai suoi milioni di follower mostrandosi alquanto provato: “Faccio questo video per esorcizzare nella speranza che faccia bene anche a me. Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna è stato trovato con grande tempismo. Comporta un percorso importante che voglio anche raccontare, ma non ora. Sento di poterlo raccontare in futuro perchè quando l’ho scoperto leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”.

Soltanto nelle ultime ore aveva condiviso una storia social in cui scriveva che questo giorno, 23 marzo 2022, era un giorno importante: “Domani per me sarà una giornata importante, voglio ringraziare tutte quelle persone che mi hanno scritto. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco, alla mia famiglia e ai miei amici“.

La notizia dell’operazione, come abbiamo ribadito, è stata confermata da Fanpage.it. Non si conoscono le condizioni dell’artista.