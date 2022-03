Isola dei Famosi, prime scintille tra Jeremias Rodriguez e un altro naufrago: “È l’unico che non mi ha salutato”

L’Isola dei Famosi 2022 è appena cominciata, ma Jeremias Rodriguez ha già avuto da ridire contro un altro naufrago: vediamo cosa è accaduto.

La prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 è andata in onda lunedì 21 marzo e ha già regalato diversi momenti rilevanti. Come si era già intuito, questa nuova edizione dello storico reality ha tutte le carte in regola per essere davvero imperdibile.

A dare questa sensazione è soprattutto il cast, ricco di personaggi carismatici e dal carattere abbastanza ‘fumantino’ che sicuramente riserverà non poche dinamiche. A condire il tutto, l’effervescente conduzione di Ilary Blasi e l’arguzia degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Senza dimenticare il graditissimo ritorno dell’inviato Alvin, in grande sintonia con la conduttrice e molto amato dal pubblico.

Tornando ai protagonisti dell’avventura che si svolge anche quest’anno in Honduras, una delle novità della sedicesima edizione è la suddivisione dei naufraghi in coppie e single.

Durante la prima puntata, però, abbiamo visto che i concorrenti ‘spaiati’ sono stati accoppiati una volta arrivati sull’Isola. L’attore Nicolas Vaporidis giocherà insieme alla modella argentina Estefania Bernal, Ilona Staller farà squadra con Marco Melandri, Roger Balduino è stato messo in coppia con la moglie di Filip Djordjevic, Jovana. Proprio uno di questi naufraghi è stato preso di mira da Jeremias Rodriguez durante le nomination, vediamo perché.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez accusa un altro concorrente: la nomination accende la miccia

Vaporidis e la Bernal sono finiti al televoto flash contro la coppia formata da Balduino e dalla Djordjevic. I primi due hanno vinto diventando così immuni alle nomination. Intanto, il fratello di Belen e papà Gustavo hanno vinto una prova e sono diventati coppia leader.

Al momento delle nomination, Jeremias ha votato contro Nicolas spiegando di non l’attore non lo aveva salutato quando è entrato in Palapa. “Anche dopo ho cercato il suo sguardo ma non mi ha mai guardato“, ha aggiunto l’argentino.

Il voto però non era valido perché Vaporidis era immune grazie al fatto di aver vinto al televoto. Un episodio che potrebbe comunque far esplodere già le prime antipatie ed innescare già le prime dinamiche.

Tutto fa supporre che ne vedremo delle belle tra i naufraghi nei prossimi mesi: le premesse sembrano molto promettenti!