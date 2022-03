La Pupa e il Secchione Show, cambia tutto: cosa accadrà la prossima settimana; clamorosa novità per il programma di Italia Uno.

Continua l’avventura de La Pupa e il Secchione Show! La trasmissione di Italia Uno mette a confronto due mondi completamente diversi, dando vita ad uno show super esilarante. Ieri, martedì 22 marzo 2022, è andata in onda la seconda puntata del programma condotto da Barbara D’Urso, ma la prossima settimana ci sarà un’importante novità.

Il cambio di programma, infatti, riguarderà la terza puntata della trasmissione, che non andrà in onda il prossimo martedì! Scopriamo insieme cosa accadrà.

Cambia tutto a La Pupa e il Secchione Show: cosa accadrà nelle prossime puntate

Risate assicurate a La Pupa e il Secchione Show! Come nella prima puntata, anche nella seconda non sono mancati momenti di puro divertimento. Dal consueto ‘zucca test’ all’esibizione dei secchioni nei panni dei Maneskin: la puntata di ieri, martedì 23 marzo 2022, è stata super esilarante. C’è stata anche l’incursione di una pupa per una sera, che ha divertito tutti con la sua esibizione sulle note di Cardi B: si tratta di Lulù Selassié, la principessa d’Etiopia reduce dall’esperienza nella casa del GF Vip. In attesa di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata e quali ospiti arriveranno in studio, c’è una novità da annotare!

Una novità che riguarda proprio la terza puntata della trasmissione di Italia Uno, che eccezionalmente non andrà in onda martedì ma venerdì. Martedì sera, infatti, è la serata dei play off per la qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio: una partita che riguarderà anche la Nazionale Italiana, in caso di vittoria contro la Macedonia del Nord giovedì 24 marzo. La prossima puntata de La Pupa e il Secchione andrà in onda, quindi, venerdì 1 aprile: save the date!

Ricordiamo che, quest’anno, il cast della trasmissione di Italia Uno è davvero stellare, a partire dalla giuria d’eccezione formata da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, una delle protagoniste assolute del GF Vip 6. A loro il compito di giudicare le varie prove e sfide delle coppie in gara, decretando di puntata in puntata i vincitori e gli eliminati. Appuntamento a venerdì 1 aprile per le prossime sfide!