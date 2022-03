La Pupa e il Secchione Show, chi è Aristide Malnati: ricordate com’è diventato famoso? Tutte le curiosità sul concorrente della trasmissione di Italia Uno.

State seguendo la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show? La trasmissione di Italia Uno è tornata in onda con un nuovo format più divertente che mai. Le due fazioni diametralmente opposte di pupi/e e secchioni/e si sfidano con prove super esilaranti. A condurre c’è Barbara D’Urso, affiancata da una giuria formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. Un cast stellare, anche per quanto riguarda i concorrenti: tra questi c’è anche Aristide Malnati!

Il mitico ‘Mummy’,ovviamente, fa parte dei secchioni e si è definito “secchione fino al midollo”. In attesa di scoprire come proseguirà il suo percorso nel programma, conosciamolo meglio! Ricordate come è diventato famoso in tv?

Aristide Malnati è uno dei protagonisti de La Pupa e il Secchione Show: tutto quello che c’è da sapere

Nato a Milano il 10 luglio del 1964, Aristide Malnati è uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione Show. Cresciuto a Arma di Taggia, vicino Imperia, ha frequentato il liceo classico a Milano e nel capoluogo lombardo ha conseguito la laurea. Si trasferisce, poi, a Zurigo, dove studio Filologia Classica; ottiene inoltre due dottorati a Strasburgo, specializzandosi in Papirologia. Aristide è infatti un giornalista e papirologo famoso in tutto il mondo per le sue ricerche e i suoi studi, ma è anche un amatissimo personaggio televisivo.

Dal 2012, infatti, Aristide ha iniziato ad apparire in tv in diversi programmi, ma la vera popolarità arriva nel 2016, con la partecipazione a L’Isola dei Famosi. Nel 2020 si è rimesso in gioco in un altro reality, il GF Vip, condotto dal suo amico di banco delle superiori, Alfonso Signorini. E, nel 2022, è arrivata l’avventura a La Pupa e il Secchione Show, dove fa coppia con la pupa Flavia Vento. In realtà, la coppia era stata eliminata nel corso della seconda puntata, ma la D’Urso ha deciso di ‘salvarli’.

Non ci resta che attendere la terza puntata dello show per scoprire tutto quello che accadrà e come proseguirà il percorso di Aristide all’interno del programma.